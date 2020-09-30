首任農水署長蔡昇甫：使用者付費 受影響者獲更多補償

農委會農田水利署10月1日正式掛牌運作，全國17個水利會收歸國有將改為管理處，首屆農水署長蔡昇甫表示，會致力於保障現有2800名水利會員工的各項權益，同時，針對現階段水利會的財產與經費也都會用於農民灌溉相關業務，和過去無異，對於水利會成員提出的各項訴訟會予以尊重；未來農水署著重水資源分配及溝通，避免為工程而工程，除防弊更重興利。

蔡昇甫表示，水利會的各項資產，原本就用在農民身上，過去水利會根據國家設立的組織通則請水利會當作管理人，等到農水署正式掛牌以後，只是改為不需要管理人，國家自己收回，且專款專用於各項農民灌溉業務，之前水利會成員申請釋憲或訴訟都被駁回，他認為在法律上已經沒有太大疑義，小組長的制度也依舊維持，未來對於地方水利會小組長的經費支持也完全不改變，至於現階段水利會成員持續進行法律訴訟，他予以尊重。

他表示，農田水利法子法都已經公布，現階段2800多人的工作權以及原本的各項福利，退休制度，獎懲、撫卹、保險，以及其他鄉端利益的保障，都已經白紙黑字寫下明定與保障，跟原本一致，過去怎麼算，未來農水署也就怎麼算。

農水使用在各項用水排序中相對弱勢，未來如何保障農民用水權益？蔡昇甫表示，水資源的分配規畫非常重要；水資源有限，若用同樣的方式是沒有辦法的；農田水利會的灌區早期是灌溉水稻，但和民國60年代相比，現階段稻作面積減少非常多，應該先把灌區內的水做非常有效的運用，在將節省下來的水源，擴展到灌區外。

他也提到，就現實面而言，灌溉用水的優先順序絕不會優於民生用水，但如果真的老天不下雨，民生用水、農業用水、工業用水，大家都必須一起共體時艱，要落實使用者付費原則，受到影響的人，應得到該有的補償，他承諾，一旦發生乾旱缺水，會為農民爭取比現在更多的休耕補貼。

農委會正處於水保局集體收賄弊案風暴中，未來農水署也是相對工程較多的單位，如何興利與防弊？ 擁有台大土木博士學位的蔡昇甫表示，原先規劃農水署有6個分署，現在取消中間一層管理單位，直接17個水利會就改為管理處，他說，除了原先農委會農水處20多人外，也陸續上網外補，新加入的同仁包括來自法規會、輔導處、農糧署，不必然都來自工程界。

他表示，農田水利事業，主要是進行水資源的管理，與跟農民溝通，因此員工人才必須多元，工程人員的比例會與其他專業人員的比例達到平衡，不能為了做工程而做，就會在某個圈子打轉掉入泥沼中，因此他認為，未來農水署員工操守為重，類似事件不可犯，一發現就必須即刻處理，首長決心必要對外明示才能杜絕弊端。