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防疫期間感謝醫護的辛勞 佑明視障醫護紓壓加倍
有感於新冠肺炎防疫期間醫護人員的辛勞，佑明視障協進會即日起推出「防疫eye加倍~醫護紓壓要加倍」專案，憑醫療院所員工證或是醫護從業相關證明文件，至佑明視障協會附設按摩中心及按摩小站消費，即可獲得等值免費回饋。理事長黃世禎說，如按摩10分鐘，盲人按摩師再免費幫你疏壓按摩10分鐘，如按摩1小時，再送1小時的免費按摩服務。
佑明視障協會理事長黃世禎說，協會在署立台南醫院等醫療院所都設有按摩小站，疫情期間醫護人員的辛勞與壓力更能感同身受。協會在感恩社會福利金會的指定贊助下，舉辦了這次「防疫eye加倍~醫護紓壓要加倍」專案回饋活動。
他表示，今年特別在疫情紓緩之際，推出專案回饋活動，如按摩10分鐘，盲人按摩師再免費幫你疏壓按摩10分鐘，如按摩1小時，再送1小時的免費按摩服務，藉此表達視障者對醫護人員的敬意。
只要憑醫療院所員工證或是醫護從業相關證明文件，至位於安平區慶平路160號的佑明按摩中心，或附設在監理站、署立台南醫院，以及麻豆新樓醫院的按摩小站，都有視障按摩師提供你專業的服務。如有意洽談短期駐點服務，也歡迎請來電洽詢本專案承辦人江茂坤社工(06）2976388。
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