防疫期間感謝醫護的辛勞 佑明視障醫護紓壓加倍

有感於新冠肺炎防疫期間醫護人員的辛勞，佑明視障協進會即日起推出「防疫eye加倍~醫護紓壓要加倍」專案，憑醫療院所員工證或是醫護從業相關證明文件，至佑明視障協會附設按摩中心及按摩小站消費，即可獲得等值免費回饋。理事長黃世禎說，如按摩10分鐘，盲人按摩師再免費幫你疏壓按摩10分鐘，如按摩1小時，再送1小時的免費按摩服務。

佑明視障協會理事長黃世禎說，協會在署立台南醫院等醫療院所都設有按摩小站，疫情期間醫護人員的辛勞與壓力更能感同身受。協會在感恩社會福利金會的指定贊助下，舉辦了這次「防疫eye加倍~醫護紓壓要加倍」專案回饋活動。

他表示，今年特別在疫情紓緩之際，推出專案回饋活動，如按摩10分鐘，盲人按摩師再免費幫你疏壓按摩10分鐘，如按摩1小時，再送1小時的免費按摩服務，藉此表達視障者對醫護人員的敬意。