桃園免費一日遊加碼2500名額 復興線被擠下熱門寶座

疫情逐漸緩和，國內旅遊大爆發，桃園市政府自7月1日起配合國旅補助，推出「來桃園住一晚、加碼免費一日遊」優惠。為因應交通部日前宣布，安心旅遊補助到10月底前都有補助，桃園市長鄭文燦今天也拍板定案，免費一日遊加碼2500個名額。

觀旅局楊勝評指出，桃園免費一日遊原先規畫7條路線，包括新屋線、青埔線、八德線、大溪線、龍潭線、楊梅線及復興線，每條線平均超過1700人報名，後來再加開地景藝術節線及JETS嘉年華2條路線，現總計有1萬1478人報名、出團323團。

桃園免費一日遊目前最夯路線出爐，前3名為楊梅線、龍潭線及新屋線。觀旅局分析，暑假期間家庭旅遊最愛復興線，家人可以一同上山避暑，9月起因開學季假日路線受寵，包括新屋線、龍潭線和楊梅線，報名人數都陸續增加。

觀旅局表示，路線的景點每月都會進行調整，改成新景點，讓民眾有新鮮感。另外，JETS嘉年華路線4天前才剛加開，路線包括蛋寶生技不老村（蛋塔DIY）、桃園地景藝術節（導覽雙連坡展區、大崙展區），梯次限定只從9月26日到9月30日，提醒民眾要報名要快。