為轉型數位發展部備戰？ 科技部明年編316萬元預算

蔡英文總統日前宣布要成立數位發展部受外界關注，外部猜測此部將由NCC或科技部轉型，或完全是一新的部會。立法院教育及文化委員會今邀科技部長吳政忠報告業務並備詢，立委指出科技部明年編316萬元的數位、科技、前瞻相關預算，吳政忠則表示，因應數位發展部成立，科技部不會有哪一個司消失。

立委林奕華條列科技部前瞻特別預算第三期計畫，當中包括強化公部門網路與雲端運算基礎設施95.3萬元，台灣資安卓越深耕25萬元，海纜及5G雲端55萬元。林奕華質疑，科技部為何要編海纜和5G等預算？吳政忠過去任科技政委，高度參與科技政策，這和未來組織改革有沒有關？NCC已決議將科技監管業務留在NCC，科技發展部分則分出去，那科技部規畫如何？