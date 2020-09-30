聽新聞
test
0:00 / 0:00
為轉型數位發展部備戰？ 科技部明年編316萬元預算
蔡英文總統日前宣布要成立數位發展部受外界關注，外部猜測此部將由NCC或科技部轉型，或完全是一新的部會。立法院教育及文化委員會今邀科技部長吳政忠報告業務並備詢，立委指出科技部明年編316萬元的數位、科技、前瞻相關預算，吳政忠則表示，因應數位發展部成立，科技部不會有哪一個司消失。
立委林奕華條列科技部前瞻特別預算第三期計畫，當中包括強化公部門網路與雲端運算基礎設施95.3萬元，台灣資安卓越深耕25萬元，海纜及5G雲端55萬元。林奕華質疑，科技部為何要編海纜和5G等預算？吳政忠過去任科技政委，高度參與科技政策，這和未來組織改革有沒有關？NCC已決議將科技監管業務留在NCC，科技發展部分則分出去，那科技部規畫如何？
吳政忠表示，數位發展對國家的未來非常重要，因應規畫中的數位發展部，科技部沒有哪個司會被移走。至於為何會編列5G的預算，吳政忠說，科技部過去也都站在國家發展角度規畫業務，比如5+2產業創新、數位國家創新經濟等。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言