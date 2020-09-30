扶樹挺身步道健走 國健署推免費公園健身房

想運動，不一定要到健身房。國健署今天鼓勵民眾走出戶外，公園就是良好運動場，利用樹幹、扶手、座椅、步道，就能鍛鍊腹部、下肢肌耐力，還可省下上健身房的錢。

中秋連假將近，衛生福利部國民健康署為了提醒民眾，別在連假攝取過多熱量又少動，邀請藝人吳鳳扮演中秋神話代表人物「吳剛」，與專業運動指導員何家驊示範公園運動巧思。

國健署長王英偉表示，民眾運動可多走出戶外，利用簡單的3招式，在公園就能輕鬆運動。好處包含每年可省下新台幣數萬元的健身房花費，且公園空氣流通，容易維持1公尺以上的防疫社交距離；公園面積大、視野遼闊也幫助減輕壓力。

公園運動3招為扶手式、椅子式和步道式，都是利用公園就有的素材即可運作。

何家驊說，扶手式是民眾將雙手握穩公園內的扶手或樹幹，進行扶著樹木（牆）挺身的動作，可強化手臂、胸部、腹部及小腿肌力。

椅子式則是坐在公園的座椅或石凳上，進行單腳抬腿伸膝動作，訓練腹部及下肢肌力。步道式是全家人可以一起在公園步道上健走，不但可以鍛鍊心肺能力與下肢肌力、肌耐力，還可以維繫親情並互相激勵，運動效果更好。

防範2019冠狀病毒疾病期間，國健署提醒，民眾運動過程中要記得與人維持社交距離；運動後返家，記得先洗手。若出現發燒或呼吸道症狀，應避免外出。近日早晚氣溫變化大，民眾運動時可攜帶運動毛巾，運動後可披上薄外套，避免著涼。