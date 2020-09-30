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集結國人最愛食材 南基醫院擬出「減鹽增健康烤肉餐」
中秋節烤肉，儼然成為全面運動，但大口吃肉、大口喝酒，加上鹹香烤肉醬下肚，熱量、鈉攝取量卻可能爆表，南投基督教醫院營養師周孟穎則表示，烤肉其實也能「減鹽增健康」，避免高油高鹽加重身體負擔，讓人聰明達成「月圓人不圓」。
南基醫院指出，在炭爐上燒烤肉串，再刷上烤肉醬，吃得順口，卻恐過量攝取鈉和熱量，對健康造成負擔；但中秋不烤肉，感覺又不像過節，院內營養師團隊因此以國人最愛的烤肉食材擬出「減鹽增健康烤肉餐」，並祭出「健康烤肉三步驟」。
而健康烤肉第一步「新鮮上街買，加工不要來」，周孟穎說，採購新鮮食材，並盡量選擇瘦肉、去皮雞肉或帶殼海鮮等低脂肉類，降低攝取油脂和熱量，同時減少香腸、貢丸、醃漬物等含鹽量高的加工食品，減少攝取過多的鹽分及脂肪。
第二步為「善用小巧思，鮮食大加分」，透過選用顏色鮮豔的食材，或善用薑黃染色醃製食材，增加食物色香味；以醬油、少許糖、醋、蔥、蒜等自製香料烤肉醬，取代市售醬料；不想自製則可加水稀釋市售烤肉醬來降低鹹度，並適量使用。
第三步「月圓人不圓，健康烤肉趣」，只烤肉類，膳食纖維攝取容易不足，所以應多選用茭白筍、彩椒、青蔥、胡蘿蔔、洋蔥、蘆筍和玉米筍等蔬菜，可增加膳食纖維的攝取；另將食材先蒸後烤，或先醃過再烤，可降低肉品烤焦的機會。
南基營養師團隊在符合均衡飲食原則下，集結國人最愛的烤肉食材擬出「減鹽增健康烤肉餐」，建議以鹽趜玉米當主食，把薑黃雞肉串彩椒、洋蔥當烤肉串主菜，將剝殼烤蝦混搭檸檬、柚子和蔬菜做沙拉，鋁箔盒烤塔香絲瓜蛤蠣和蒜味鮮菇。
周孟穎說，減鹽餐以天然辛香料取代市售烤肉醬，甚至入菜增添食物風味，並聰明搭配蔬果，增加膳食纖維的攝取量，讓民眾品嘗美食，也能滿足須健康需求。南基醫院則表示，除了均衡飲食，也別忘了要運動，才能相輔相成顧健康。
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