國慶連假去哪玩？5大慶典活動報你知

中秋連假即將到來，緊接著還要迎來3天的國慶連假，你的旅遊計劃做好沒？今年除了在台南施放絢爛的國慶煙火，台灣各縣市也有系列活動來慶祝國慶，像是台北的升旗典禮和國慶晚會，以及台東舉辦的戶外音樂會。

旅遊網站Expedia還推薦慶典相對應的各地的飯店住宿，方便遊客利用連假好好放鬆、充電。

●台南／國慶煙火+全國古蹟日

今年在台南漁光島施放的國慶煙火，是許多煙火迷絕不可錯過的重頭戲，旅客可以白天先到四草綠色隧道，悠閒乘船體驗袖珍版亞馬遜河，或是到安平老街品嘗台南傳統小吃，喝碗美味的牛肉湯，午後再到觀夕平台欣賞日落，準備迎接晚上壯觀的國慶煙火。

若不想人擠人，可以選擇入住台南大員皇冠假日酒店，飯店建築設計融合現代時尚元素與安平在地文化，並於10月10日當晚舉辦「露天開趴Go」，提供輕食自助餐，讓旅客在飯店的露天觀景花園邊看國慶煙火邊享受美食，入住一晚6,650元起。

除了許多百年老店美食，國慶連假來到古色古香的台南，不妨規劃一趟古蹟之旅，已經登場的「2020全國古蹟日」主場在台南，旅客可以前往國立成功大學未來館參觀展覽，認識台南古蹟的維護保存及活化，精彩活動包括系列的體驗市集、講座、實境遊戲。晚上再入住香格里拉台南遠東國際大飯店，坐落於台南市中心，前往各景點都十分方便，入住一晚約6,120元起。

●台北／國慶晚會+光雕展

想要體驗一個經典的國慶連假，可以在國慶前一天參加首次在基隆四號碼頭舉辦的國慶晚會，結合海洋特色，由大提琴家揭開序幕，邀請本土嘻哈團體玖壹壹、搖滾樂團滅火器輪番開唱，讓旅客感受港都魅力。台北入住地點推薦亞都麗緻飯店，鄰近中山國小捷運站，結合Art Deco藝術風格及細膩的服務，讓旅客在住宿期間感受到更甚於家的住宿體驗，還有正統的杭州與經典法式料理，入住一晚4,681元起。

時序轉秋，喜歡親近大自然的旅客可以搭乘公車前往陽明山來場山林一日遊，感受七星山、擎天崗秋高氣爽的景致，晚上再與親友到凱達格蘭大道觀賞精彩的光雕展演，展演從10月6日到11日，旅客從白天到夜晚都能感受到國慶氣氛。晚上玩累了可以選擇入住「町 ‧ 記憶旅店3館」，鄰近西門町和龍山寺，以老宅新誕生為主軸的文青風格設計旅店，充滿懷舊感的室內裝潢和擺設，打造最佳復古特色拍照區，是喜歡老宅旅宿的旅客不可錯過的住宿選擇。入住一晚2,194元起。

●台東／星空音樂會

國慶連假期間，金針花進入最後賞花期，旅客可以前往台東太麻里金針山的忘憂谷與雙乳峰，欣賞橘金色花海，傍晚再到成功鎮參加「2020經典小鎮eye成功Fun Soul放鬆音樂會」，由戴愛玲、梁一貞等歌手帶來精彩表演，更有市集活動、星空音樂會陪旅客歡度國慶連假。來到台東推薦入住簡約時尚風格的娜路彎銀河酒店，距離台東火車站10分鐘車程，入住一晚4,539元起。