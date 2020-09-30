他瞄到「餘額3千」嚇傻 網反曝悠遊卡「神用法」包辦一日行程

悠遊卡有多方便？悠遊卡用途廣泛，不只可用來搭乘交通工具，小額消費也可使用，但日前有網友意外發現有民眾在悠遊卡裡儲值了3000多元，讓他相當驚訝，「這到底是什麼概念？」沒想到卻引來網友透露超狂的「一卡神用法」。

網友在PTT八卦版PO文表示，日前到便利商店買東西，遇見有位民眾向店員示意「要將悠遊卡加值1000元」，他再瞄了一眼，意外發現該民眾的悠遊卡餘額竟然有3000多元，代表還沒加值錢也有2000多元，以餘額來講相當多，這讓他十分驚訝，「悠遊卡餘額3000多元是啥概念？」

貼文引來許多網友加入討論，有網友就認為「悠遊卡就是電子錢包啊！是有多奇怪？」、「我每次儲值2000，就...不用常常儲值啊」、「就不用掏零錢，印發票很方便啊」、「會用到為什麼不能儲？ 每次一百一百儲有夠浪費時間，更何況悠遊卡能用的地方多的是」。

還有網友透露自己的「一卡神用」的方法，他表示用悠遊卡刷1280搭捷運公車上下班，午餐吃麥當勞或肯德基刷悠遊卡，下午茶50嵐刷悠遊卡，下班去全聯買日常用品刷悠遊卡，放假搭長途客運去宜蘭玩刷悠遊卡，有時外出騎機車也會特地到有悠遊卡機的加油站加油，「我還嫌自動加值只能加500元很麻煩」。