史上最塞中秋連假？ 高公局估：國5今午後將湧現車潮

中秋四天連假將屆，根據中央氣象局預報，今、明兩天有一小波東北風增強，但東北部地區僅短暫略降溫、降雨稍增，到了周五、周六又會回暖轉乾，中南部地區周二至周末都屬多雲到晴、僅午後有局部雷陣雨的天氣。

高速公路局今也提醒用路人，中秋節連假行駛國道若遇大雨或車多壅塞時，應小心、耐心駕駛勿任意變換車道，亦可考量行駛替代道路避開壅塞路段，尤其是欲往宜花東之民眾，建議搭乘公共運輸，若要開車前往者，請注意雨天路滑，務必與前車保持行車安全距離，小心駕駛。

高公局表示，透過大數據分析，預估今天中午12時以後，國五就會出現首波南下車潮，西部國道預估下午4時後湧現車潮，不過連假最塞的狀況將出現在明天，也就是中秋連假首日，預估車流量將有可能超越大年初一，也是史上最塞的中秋連假，不過應該不會出現端午連假連塞32小時的狀況。

高公局提醒，今天國五南向南港系統至頭城路段，預估從中午開始就有車多壅塞情形，恐持續至明天清晨2時，再自清晨5時起持續壅塞至晚間8時。

為避免國5壅塞惡化，高公局表示，目前規畫連假首2日上午6時至12時，實施國5南向高乘載管制，並於零時至中午12時封閉國5南向石碇及坪林交流道入口，同時石碇南向入口實施大客車優先通行措施。