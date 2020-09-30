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中秋烤肉月圓人更圓 營養師教這幾招讓你吃不胖
歡度中秋，全民瘋烤肉，衛生福利部台北醫院營養師覺佳欣提醒，為了避免高熱量食物下肚，「月圓人更圓」，採取適當的食材、烤肉醬用法及烹調方式，就可以安心吃又不怕發胖。
覺佳欣指出，食材應選擇天然食物，避免加工食材如香腸、貢丸等，肉類優先選擇中低脂類如去皮雞腿、雞胸肉、豬大里肌肉，海鮮則以草蝦、文蛤、牡蠣、鮭魚等較佳，而百頁豆腐、梅花肉、豬五花、雞翅、牛五花、秋刀魚、內臟等較不建議，並記得搭配足夠蔬果，如香菇、玉米筍、生菜、橙子等，以無糖飲料取代含糖飲料。
覺佳欣也提醒，烤肉醬鈉含量高、熱量也高，建議將烤肉醬倒在碗中，加水稀釋再塗在食材上烤，並改以生菜葉取代吐司，不但可以增加蔬菜攝取，還可以減少鹽分、熱量、澱粉的攝取，讓身體更輕鬆無負擔。
至於民眾常問的「鋁箔紙用反光面包魚還是不反光面包魚？」、「秋刀魚怎麼烤不會苦？」覺佳欣表示，鋁箔紙正反面無太大差異，要改善苦味，則可在烤魚前先橫切魚肚去除內臟，烤熟後搭配檸檬汁或胡椒鹽調味；她也提醒，秋刀魚屬於高脂肉類，烹調時不必額外淋油，並使用鋁箔紙將魚整條包裹起來，避免高溫導致燒焦。
覺佳欣強調，降血脂藥、降血壓藥、振靜安眠藥、抗心律不整藥、抗癲癇藥、免疫抑制藥易與柚子產生交互作用，服用此類藥物民眾避免食用柚子，如有疑惑可詢問醫師、藥師或營養師，若有不尋常症狀應馬上就醫。
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