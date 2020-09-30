整理包／中秋國慶連假 搭這些大眾運輸享優惠

明天起就是中秋連假，緊接著國慶連續假期，公路總局說，為了鼓勵民眾返鄉或出遊搭乘大眾運輸工具，祭出多項乘車優惠，其中包括全國89條國道客運及台灣好行路線，今天起至10月4日24時、10月8日0時起至10月11日24時止，只要在這2個優惠期間搭乘，即享平日優惠票價或原價85折優惠。

另外，為了不再讓返鄉或出遊的朋友塞在車陣中，公路總局特別主打國道客運「台北-花蓮線」（北花線）連假期間一人優惠價400元。公路總局說，同時實施大客車優先通行的交通管制措施，國道5號北上宜蘭到頭城能縮短至少30分鐘的乘車時間，不只省錢更省時間，提供給想去花蓮旅遊的朋友不一樣「行」的選擇。

●109年中秋（今天至10月4日）及雙十國慶（10月8日至10月11日）連假，大眾運輸優惠資訊：

票價優惠：

1、搭乘全台45條台灣好行路線使用電子票證享半價優惠

2、89條國道客運享平日優惠票價或原票價85折

3、北花線來回單人優惠票400元

轉乘優惠：搭乘國道客運、台鐵、高鐵10小時內轉乘在地客運享一段票（或基本里程）免費。

此外，預計11月正式開行的台灣好行「玉長豐濱線」，東管處特別邀請民眾利用中秋節及雙十節連假，一起提前免費試乘玉長豐濱線。

玉長豐濱線為郵輪式公車，每天一班車，上午10時50分自玉里火車站出發，銜接花東縱谷與東部海岸觀光，帶遊客經安通溫泉、長濱、北回歸線、石梯漁港、石梯坪、金剛大道等知名景點，可沿途下車瀏覽周邊美景後，原車再帶旅客走到哪、玩到哪，輕鬆FUN玩花東熱門景點。因本路線為郵輪式公車，座位有限，搭乘民眾務必上網預約，開放預約網址： http://www.hodiway.com/tdbusmain/tdmainsite/tagreen.html 。

台灣好行「玉長豐濱線」11月正式開行之後，將推出2款套票：玉長豐濱線一日券299元及東部海岸玉長豐濱線二日券499元，另為配合首行優惠，凡名字中有「玉、長、豐、濱、金、剛」等任一字者，至11月30日前均可免費搭乘，此外手上有任何一款東部海岸線票根者，搭乘原價299元玉長豐濱線，可享半價優惠150元。