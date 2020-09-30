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肌少症引起跌倒並影響代謝 醫籲進行回復訓練改善
台中市長安醫院免費為民眾檢測有無「肌少症」，兩周以來受檢的百餘民眾有逾3成有肌少症情形。復健科醫師陳音翰指出，肌少症與健康息息相關，尤其若老人罹有肌少症，死亡率會比沒有此症的更高，千萬不容忽視。
陳音翰說，隨著年紀增加，肌肉的質與量都容易流失，肌少症指的就是肌肉量太少。根據統計，40歲以後大腿肌力每10年減少10~15%。這次的檢測，就有高達3成受檢民眾有異常；可見每個人都有肌少症的潛在風險。
他說，肌少症所以不容忽視，是因為它影響的層面相當廣泛。例如會導致下肢力量不足而影響活動能力；患者容易顯得無力、疲倦、步伐不穩，因此也容易跌倒、增加失能風險，甚至造成關節負擔增加，加速退化。
此外，肌少症還會導致血糖、血壓等代謝惡化問題。因為肌肉與人體蛋白質的儲存、調整血糖等新陳代謝息息相關，若長者同時存在肌肉不足與肥胖問題，就稱為肌少型肥胖症；這種類型會比只有肥胖症或肌少症更容易引發心血管疾病，甚至增加死亡率。
對於要如何知道自己有沒有肌少症？陳音翰說，在家裡可以做一些簡單的檢測，如用雙手去圈自己的小腿圍，男性小腿圍小於34公分、女性小於33公分，就懷疑罹有肌少症可能。建議此時可至醫院復健科做儀器檢測，即可得出更完整的身體肌肉量數據報告。
他說，當檢測出有肌少症也無需恐慌，只要透過「能力回復訓練」治療，教導民眾如何正確使用肌肉，讓肌肉量獲得提升。此外，平日營養補充也很重要，應多攝取蛋白質及維生素D；以50公斤的女性為例，建議每天要攝取50~75克蛋白質的量，將有助於維持肌肉力量。
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