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中秋是月下老人生日！想脫單最靈驗 嚴禁5大失敗動作

聯合新聞網 / 綜合報導
大稻埕霞海城隍廟以月老靈驗聞名。圖／觀傳局提供
大稻埕霞海城隍廟以月老靈驗聞名。圖／觀傳局提供

明(1)日就是中秋節了，想要脫單的您，可要好好把握機會。據信，除了農曆每年第一個月圓日元宵節、國曆西洋情人節(2月14日)、七夕(農曆7月7日)外，想拜月老求得正缘，最好的拜訪時間是在月老生日，即中秋節(農曆8月15日)當天去拜訪他，人缘將會特別旺，這也是每年脫單求姻缘的最後絕佳機會。

根據社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙指出的五大禁忌有：

一、為了讓月老看清楚來者何人，請勿戴帽、口罩、太陽眼鏡等任何會遮蔽臉孔的飾品。

二、服裝請端莊，不宜暴露，以示對神明的尊重。

三、請勿拿傘，即便旁人拿傘也請離他遠一點，拜月老時若拿傘，小心姻緣「散」。

四、喝結緣茶不要吹，否則求好的姻緣恐怕會被吹走。

五、儀式結束後，莫忘最後一步，吃吃廟裡會準備的喜糖沾喜氣，但請拿了一顆就吃，勿挑食，猶如未來的另一半，就讓月老決定吧！

明天若預計前往拜月老的單身男女，請先看完月下老人的參拜儀式(本儀式以台北霞海城隍廟的流程為主)：

一、準備金紙和香、貢品。

廟內均有準備，領取後可隨喜添香油錢，台北的霞海城隍廟固定是300元，一式包括喜糖、鉛錢及紅線。

二、點香拜天公。

誠心面向天公爐，雙手招香好好來一段清楚的自我介紹，具體說出名字、年齡、家住地址、生日、所求何事，拜後先不用插香。

三、拜城隍爺和月下老人。

講述「請城隍爺做主、月下老人幫忙、眾神明保佑」，再報上自己的具體基本資料，及希望未來另一半的理想條件，愈具體愈好，若有還願條件，也請在此時一併講明。

四、拜義勇公、城隍夫人和菩薩。

再到偏殿拜義勇公，請小三或情敵遠離，再拜城隍夫人、天上聖母、註生娘娘，保佑家庭幸福，再拜菩薩，求長智慧納百福。

五、插香，並將求來的紅線過香爐。

插香天公爐，將包有鉛錢的紅包紅線，在香爐上順時鐘繞3圈過爐，再放入皮夾或隨身帶著。

六、喝平安茶結善緣。

以下為西洋情人節的步驟回顧：

月老 愛情 結婚 霞海城隍廟

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