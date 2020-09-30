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北部東部飄雨到今晚 彭啟明：明起水氣減少轉晴回溫

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
中秋連假天氣。圖／氣象局提供
中秋連假天氣。圖／氣象局提供

昨天白天東北風減弱，雲雨帶往北，天氣顯著的好轉，但很快，晚上另外一波水氣在昨天晚上接近，今天掠過台灣北部往東，東北風也顯著增強。天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，今天白天北部、東北部、東部容易有小雨或飄雨，要下到今天晚上。

他說，今天晚上到明天清晨，水氣開始減少，降雨將跟著縮減，只剩下底層東北風迎風面上還有一些局部性的地形降雨，而中南部這波影響不大，仍為穩定的天氣，山區偶有局部熱對流發生。

明天中秋節，東北風也將顯著減弱，風向逐漸轉偏東風，迎風面北部、東北部、東部地區雲量仍較多，偶有局部短暫陣雨，中南部為多雲到晴天氣，山區午後有局部熱對流降雨。

他說，中秋夜在北部、東半部為多雲，雲縫中有機會看到月亮，中南部則大致晴朗，可望看到不受雲層遮蔽的月亮。連續假期的第二到四天，目前來看天氣不錯，台灣附近大致為較弱的偏東風環境，東半部雲量較多，偶有局部短暫陣雨，西半部天氣晴朗，山區午後有局部熱對流降雨，整體來說適合出遊，可以好好把握。

而這幾天要注意溫度，今天東北風較強，北台灣偏涼，高溫約26-27度，中南部白天依然溫暖，高溫可達31-32度，日夜溫度變化較大。

彭啟明說，中秋節當天開始隨著東北風減弱，北台灣溫度也將回升，後面幾天看來各地白天都是比較溫暖的溫度，普遍可達32-34度，但是夜晚清晨仍有些涼意，中部以北、東北部空曠地區低溫可能只到21-23度，日夜溫度變化較大，早出晚歸要多留意。

他說，下周一有波鋒面通過，隨後東北風再度增強，北部、東半部又將轉為有短暫陣雨天氣，溫度也再度轉涼，下周二起連續幾天都會受到較強東北風影響，迎風面北部、東半部下雨的情況將會維持，也顯著偏涼，是典型秋冬的天氣型態，雙十連假的天氣目前仍有變動度，持續觀察。

中秋節 彭啟明

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