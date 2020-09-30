中秋疏運！ 高鐵今增2加班車 各站停全車自由座

鋼筆，一直以來給人的形象就是優雅、昂貴，似乎是社會中高階以上人士的代表配件之一，且在數位時代逐漸蓬勃的現今，當學生生涯結束後，還有多少人會持續提起筆書寫呢？但在台北市大安區的巷弄內有間民宅，卻吸引了許許多多對鋼筆慕名而來的同好們佇足，這裡就是「小品雅集鋼筆店」。

2020-09-30 08:55