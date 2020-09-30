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中秋疏運！ 高鐵今增2加班車 各站停全車自由座

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
高鐵開加班車。本報資料照片
高鐵開加班車。本報資料照片

為加強服務中秋疏運期間南下旅運需求，經檢視旅客訂位狀況，台灣高鐵公司宣布於今中午及晚間，自南港站加開兩班次南下各站停靠全車自由座列車（商務車廂除外），歡迎多加利用。

高鐵說，旅客若欲搭乘各加開全車自由座班次商務車廂，均可持自由座車票，經列車長依照座位利用狀況，補足差價後安排入座。

高鐵說，配合防疫新生活運動，進站須配合量測體溫、自備口罩並配戴。乘車時可在維持社交距離或相鄰旅客有戴口罩時飲食，飲食完畢如無法維持社交距離仍須戴口罩。

加班車資訊如下：

9/30（三）

南下8815車次13:15自南港站發車，15:50抵達左營站。

南下8827車次19:15自南港站發車，21:50抵達左營站。

社交距離 口罩 高鐵

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