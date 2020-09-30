男寶寶在媽媽子宮裡尿尿 醫師分享難得一見畫面

你有看過胎兒在母親的肚子裡面尿尿的景象嗎？奇美醫院加護醫學部醫師陳志金在臉書及IG上，分享一個男寶寶在媽媽肚子裡面「噴尿」的畫面，讓網友相當驚奇，直呼「真的沒見過耶」

陳志金分享的這個難得畫面，由台北市禾馨新生婦幼診所醫師張建玫提供，產婦在做產檢時，從超音波影像裡，抓到難得的瞬間。

影像當中可以看到嬰兒是個男寶寶，在媽媽的子宮裡，噴了一個「大港」尿尿出來，還噴到自己的頭上，時間非常的短暫，但剛好在產檢時發生，被拍了下來。

陳志金表示，「非常難得的一刻」，胎兒竟然朝著自己的頭尿尿，不過在那個奇異的空間裡面，這麼做似乎也並不奇怪，胎兒的排泄物本來就會排放到媽媽的羊水裡，而胎兒也會喝羊水，羊水裡的雜質則會經由母體代謝。

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網友對此表示相當的新奇，但也有網友表示「我兒子在我肚子裡時 也留下這畫面過」，還有網友表示「不是還有新生兒吸入胎便的嗎？」、「尿療法哈哈」、「難怪很多人小時候習慣在游泳池重溫舊夢」、「太難得了...我生兩個都沒看到」。