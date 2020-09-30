把握中秋連假4天好天氣！ 下周一鋒面通過再變天

天氣風險公司的天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉絲專頁表示，西風短波槽在昨天晚間再度接近，昨晚到今天掠過台灣附近向東移動，原本北抬的華南雲雨帶又往南壓，同時底層東北風也再度增強，北部、東北部、東部昨晚又開始逐漸下起小雨來。

他說，北部、東北部、東部容易有小雨或飄雨的天氣型態，至少維持到今天白天期間，今晚之後短波槽通過，華南雲雨帶所帶來的水氣開始減少，降雨將跟著縮減，只剩下底層東北風迎風面上還有一些局部性的地形降雨，至於中南部地區這一波不受影響，今天中南部平地仍大致為多雲到晴天氣，南部山區午後有局部熱對流雷雨發生機會。

明天開始中秋連假，他說，明天就連底層東北風也將逐漸減弱，風向也慢慢轉偏東風，迎風面北部、東北部、東部地區雲量仍較多，偶有局部短暫陣雨，中南部為多雲到晴天氣，山區午後有局部熱對流降雨。中秋夜在北部、東半部為多雲，雲縫中有機會看到月亮，中南部則大致晴朗，可望看到不受雲層遮蔽的月亮。

周五至周日天氣預測依然良好，台灣附近大致為較弱的偏東風環境，東半部雲量較多，偶有局部短暫陣雨，西半部天氣晴朗，山區午後有局部熱對流降雨。

溫度方面，今天因為東北風較強，北台灣溫度較偏涼，高溫可能不到30度，中南部白天依然溫暖，高溫可達31-32度以上，日夜溫度變化較大。

中秋節當天開始隨著東北風減弱，北台灣溫度也將回升，後面幾天看來各地白天都是比較溫暖的溫度，普遍可達32-34度左右，但是夜晚清晨仍有些涼意，中北部、東北部空曠地區低溫仍只有21-23度，日夜溫度變化較大，早出晚歸要多留意。

他說，下周一另一波鋒面要通過，隨後東北風再度增強，北部、東半部又將轉為有短暫陣雨天氣，溫度也再度轉涼，下周二起連續幾天都會受到較強東北風影響，迎風面北部、東半部下雨的情況將會維持，同時溫度也會一直偏涼，可能又會有一段時間是比較秋冬的天氣型態了。