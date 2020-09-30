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中秋夜全台可賞月 吳德榮：明晚偏涼、連假4天秋高氣爽

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
明晚中秋夜大台北及東半部雖因迎風面水氣堆積，賞月偶受鬆散低雲干擾，仍有不錯的機率；中南部午後發展的雲層、入夜已消散殆盡，桃園以南都是明月當空、賞月沒有疑慮的天氣。本報資料照片
明晚中秋夜大台北及東半部雖因迎風面水氣堆積，賞月偶受鬆散低雲干擾，仍有不錯的機率；中南部午後發展的雲層、入夜已消散殆盡，桃園以南都是明月當空、賞月沒有疑慮的天氣。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天白天北部及東半部雲層增厚，有局部短暫雨；中南部多雲時晴、山區午後有局部短暫陣雨或雷雨。今晚起水氣漸減、轉乾。今天北部19至26度、中部22至34度、南部22至35度、東部21至32度。

10月1日至4日中秋連假，他說，台灣附近東北風轉偏東風再轉東南風，背風面西半部大多為晴時多雲、山區午後有小範圍短暫陣雨的機率；迎風面東半部大多為多雲時晴的天氣，偶有局部零星降雨的機率，出遊影響不大。

他說，連假氣溫明天最低、逐日漸升；白天陽光下舒適至微熱，夜間因輻射冷卻早晚涼，為秋高氣爽、日夜溫差大的天氣。

下周一、周二鋒面影響，轉雨降溫，北部轉濕涼；中南部多雲時晴，山區午後有局部短暫陣雨或雷雨。

吳德榮說，明晚中秋夜大台北及東半部雖因迎風面水氣堆積，賞月偶受鬆散低雲干擾，仍有不錯的機率；中南部午後發展的雲層、入夜已消散殆盡，桃園以南都是明月當空、賞月沒有疑慮的天氣。不過，夜涼如水，各地區平地最低氣溫約在18至21度，戶外賞月要添衣物。

吳德榮 連假

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