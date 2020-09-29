女性就業率提升 婦女團體盼政府捨津貼增公托

教育部長潘文忠今天表示，明年起分四年落實蔡英文總統政策，將育兒津貼從每月2500元提升到5000元。婦女新知基金會反對此案，主因是女性就業率攀升，津貼提升仍難吸引她們辭職帶小孩，提升品質佳的公托才是少子化解方。中華民國幼教聯合總會支持此案，並說送讀私立幼兒園或自行照顧幼兒者，現只獲得政府百分之八的照顧經費，遠低於公幼的四成三，津貼能打破資源分配不均。

婦女新知基金會政策部主任覃玉蓉說，蔡英文政府為推行零到六歲國家養政策，幼托政策頻增加育兒津貼經費，相較之下投資公托的經費太少。母親仍是多數家庭中帶小孩的主力，不過女性就業率和雙薪家庭數量逐年提升，女性若因帶小孩而離職，日後重返職場難度高，多數人最希望能兼顧工作與育兒。比起每月多領2500元，政府若穩健提升品質佳的公托數，更符合婦女的育兒期待。

覃玉蓉和托育政策催生聯盟發言人王兆慶都說，當育兒津貼提升到5000元，更多家長傾向送小孩到私幼，才能同時領育兒津貼；若送準公幼則無法領補貼。由於準公幼違規頻傳，相信多數家長寧願改送私幼，準公幼業者也更傾向退出後轉回私幼。但王兆慶憂心，私幼的品質也良莠不齊，家長轉送私幼後，幼兒權益若受損，政策和人民都是輸家。

王兆慶表示，國人對嬰兒托嬰和保母服務信任度低，政府提供零到二歲育兒津貼若不斷提升，能吸引家長回家帶小孩。不過五成家庭仍考慮將三歲以上幼兒送往幼兒園，因此，二到六歲育兒津貼若增加，最受衝擊的將是同一個政府推動的準公共化幼兒園政策。他呼籲政府推動津貼的同時，也要擬定準公幼的品質和價格配套，才能留住準公幼。

全國教師工會總聯合會日前統計，六都中曾有違規紀錄的準公幼高達150家，良莠不齊的幼托品質令家長擔憂。全教總表示，準公幼既然是受政府邀約簽約的私幼，應至少三年無任何違規裁罰紀錄。政府對準公共的稽查內容、標準與頻率，也應完全比照非營利幼兒園。政府另應提高準公共退場標準，確保兒少福祉。

幼教總會說，就讀私立幼兒園或自行照顧的幼兒，現只獲得政府8％的照顧經費，遠低於公幼的四成三，照顧經費分配嚴重失衡。政府若實施零到六歲育兒津貼加倍補助每月5000元，前者的照顧經費占比能提升至一成四。