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活到老學到老！「退而不休」終身學習成斜槓老人

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
今年72歲的鄭文星，20年前自塑膠產業退休，與太太一同參加樂齡中心竹板快書課程，加入文山樂齡志工快板隊。記者趙宥寧／攝影
今年72歲的鄭文星，20年前自塑膠產業退休，與太太一同參加樂齡中心竹板快書課程，加入文山樂齡志工快板隊。記者趙宥寧／攝影

台北市教育局推廣樂齡學習，今頒發終身學習獎給80位終身學習達人。今年72歲的鄭文星，20年前自塑膠產業退休，與太太一同參加樂齡中心竹板快書課程，加入文山樂齡志工快板隊，定期至各養護中心公益演出，他也有氣功專業，定期至偏鄉地區進行推拿義診，現也擔任講師，推廣筋絡推拿，從學員到志工，現在成為講師；今年65歲的陳素梅，過去擔任電腦系統工程師，退休不到2年身體亮紅燈，抗癌成功後更珍惜活在當下，現在「退而不休」，在圖書館教長輩怎麼使用手機。

鄭文星表示，以前就對音樂感興趣，平常休閒喜歡唱歌、打鼓，退休時看到文山樂齡有開快板課，帶著太太一起參與，也常去養護機構表演，跟「大前輩」互動，能帶動熱情氣氛，也讓他心裡相當快活，直說「心情好人就不會老！」

鄭文星30多年前接觸氣功推拿，起初也只是去被按摩，後來師傅問有沒有學習意願，他也帶著太太一起學習，現在他也「學到出師」，定期至偏鄉地區進行推拿義診，並在文山區樂齡學習中心擔任講師，教授筋絡推拿的保健概念，歷經15年，從學員到志工、再到講師的學習歷程，終身學習精神令人敬佩。

今年65歲的陳素梅，5年前從科技公司退休，當時她就立定志向要「退而不休」，也希望把自己的電腦專業，傳授給更多人，於是她開始協助圖書館及松山區樂齡學習中心辦理市民生活講座、親子電腦應用新知等相關課程。

不料卻在2年前被診斷罹癌，陳素梅休息半年化療抗癌，成功抵抗病魔後，她也回到崗位繼續教學，在松山樂齡中心開辦手機應用服務，協助學員各種手機使用上的困難與問題。

陳素梅也笑著說，以前當工程師，學計算機，當時都還不知道現在手機通訊會如此發達，現在人手一機，她就像被賦予使命，希望傳授這些資訊知能給更多需要協助的人，退而不休的生活，可謂終身學習的楷模。

今年65歲的陳素梅，5年前從科技公司退休，當時她就立定志向要「退而不休」，也希望把自己的電腦專業，傳授給更多人。記者趙宥寧／攝影
今年65歲的陳素梅，5年前從科技公司退休，當時她就立定志向要「退而不休」，也希望把自己的電腦專業，傳授給更多人。記者趙宥寧／攝影

圖書館 義診 偏鄉

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