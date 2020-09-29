人類染食腦蟲全球僅百例 台灣曾有個案泡湯感染

一名美國男童感染俗稱食腦蟲的福氏內格里蟲殞命，但福氏內格里阿米巴腦膜腦炎並不常見，人類經鼻子吸入含福氏內格里蟲的水而感染，台灣過去也曾有個案因泡湯感染。

美國媒體報導，這名男童感染福氏內格里蟲（Naegleria fowleri），9月8日宣告不治。男童可能是在市中心的水上公園玩耍時接觸到污水，不久後身體不適。

根據衛生福利部疾病管制署網站衛教資料，福氏內格里阿米巴腦膜腦炎的致病原是內格里阿米巴，為環境中自由營生的單細胞阿米巴原蟲，有40餘種，其中只有福氏內格里阿米巴原蟲會感染人類。

疾管署副署長莊人祥表示，此疾病於1965年在澳洲發現首例人類感染病例，主要發生於夏季。截至2012年統計資料顯示，全球確定個案約235例。

根據疾管署資料，台灣在2011年有1例確定個案，為首例因溫泉水感染阿米巴腦膜腦炎死亡事件。該名病例為75歲健康男性，會定期泡溫泉。個案出現頭痛、頸痛、食慾不振、手腳發麻、全身無力，發病後25天死亡。經檢驗確認為福氏內格里阿米巴原蟲感染所導致的腦膜腦炎，個案暴露的溫泉池也檢測出含有此種寄生蟲。

莊人祥說，此疾病為人體與環境致病原接觸所導致，不會經由人與人接觸傳播，人類病例罕見，疾管署過去曾持續監測不明原因腦炎結果，也未曾發現。

福氏內格里阿米巴原蟲為淡水湖泊、河流中自然生存的單細胞寄生蟲。各國文獻資料顯示，在溪水、湖泊、溫泉和土壤等，都曾有檢出的紀錄，而鹽度較高的海水未檢出。

感染的途徑是人類可能在自然水域活動時，將病原體吸入鼻腔，並沿著嗅覺神經進入腦部而發病，但喝下遭病原體污染的水則不會被感染。該疾病潛伏期約1至7天，發病後病程進展快速。

林口長庚醫院兒科急診主治醫師吳昌騰接受中央社採訪時表示，福氏內格里阿米巴原蟲可能鑽到腦部導致腦膜炎，目前沒有解藥，感染者「非死即重傷」。

吳昌騰指出，一旦感染，最初可能出現腦膜炎症狀如發燒、噁心、嘔吐、脖子僵硬等，後續恐衍生嚴重的神經性問題，如癱瘓、無法言語、無法吞嚥等，和中風後遺症類似，若侵犯到腦幹則可能危及性命。

最近台灣掀起一股野外露營、爬山風氣，吳昌騰建議，民眾若到野溪、野外溫泉玩水，除了注意安全，也應避免把頭部浸入水中。

疾管署建議，除了避免把頭浸入水中，民眾應避免在炎熱、水溫高或低水位時戲水，並避免攪動底部池水或淤泥。若於戲水或泡溫泉後出現發燒、頭痛、噁心或嘔吐等症狀，應儘速就醫，並告知醫護人員相關接觸史。