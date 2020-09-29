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流感疫苗開打倒數在即 疾管署緊急更新疾管家資訊

聯合報 / 記者陳婕翎/即時報導
今天下午二時指揮中心記者會，媒體追問「疾管家」資料更新進度，疾管署緊急更新資訊，記者實測目前疾管家中的「流感疫苗」資訊，部分內容已是今年最新資料。 圖／截至Line@疾管家
今天下午二時指揮中心記者會，媒體追問「疾管家」資料更新進度，疾管署緊急更新資訊，記者實測目前疾管家中的「流感疫苗」資訊，部分內容已是今年最新資料。 圖／截至Line@疾管家

公費流感疫苗將於10月5日開打，距離接種日不到六天，不少民眾想透過「Line@疾管家」聊天機器人找今年公費流感訊息，卻發現疾管家的資訊還停留在去年，而去年直到11月才開打，讓民眾霧煞煞。在媒體追問 後，疾管家立刻在下午六時半部分更新。

疾管署自2017年開始將AI技術轉譯成民眾的貼身疾病管家，透過醫療語言處理（Medical Language Processing, MLP）及人工智慧訓練強化語言互動能力。疫情爆發至今，訂閱人數從10萬人增至118萬人，不少民眾透過疾管家收集正確防疫資訊，如公費流感疫苗開打時程。

今年605萬劑四價公費疫苗將於10月5日開打，記者今實際操作「Line@疾管家」，輸入「流感疫苗」，疾管家卻回覆「今年(2019)」公費接種的流感疫苗升級為四價疫苗，甚至提供可問題目居然是「今年11月中旬開打疫苗」等過時資訊。

對此，疾管署副署長莊人祥表示，表訂疾管家更新為今年度（2020年）公費流感資訊時程是在9月30日，沒有不更新。各媒體在今天下午二時記者會，追問此事後，疾管署緊急在記者會結束後四小時更新資訊，記者實測目前再問疾管家「流感疫苗」，部分內容已是今年最新資料。

莊人祥強調，今年疫苗數量足夠，所有符合資格的對象都可從10月5日起開打，感疫苗施打後需約2周後才會產生足夠抗體，提醒民眾在開打後可攜帶健保卡及相關證件，前往接種公費流感疫苗，保護自己之外，還可保護身邊親友。

專家擔憂，隨類流感門急診人次激增，流感與新冠肺炎病徵雷同、容易混淆，若無趁早判斷兩者差異，難保又是一波疫情，最糟的情況是流感大流一旦出現一傳五疑似個案群聚，疫調量能及醫院量能勢必崩毀。

莊人祥強調，冬季紐西蘭、澳洲為例，民眾戴口罩、勤洗手，讓南半球國家流感疫情低走，今年國內流感疫情仍待觀察，鼓勵符合公費資格對象踴躍接種。今年自費疫苗達115萬劑，比去年多近一倍，預計疫苗全數接種完畢可將接種率從28%提升至三成以上。

公費流感疫苗將於10月5日開打，也就是說距離接種日只剩下不到六天，不少民眾想透過「Line@疾管家」聊天機器人找今年公費流感訊息，卻發現詢問疾管家流感疫苗事宜，疾管家資訊還留在去年十一月才開打。圖／截至Line@疾管家
公費流感疫苗將於10月5日開打，也就是說距離接種日只剩下不到六天，不少民眾想透過「Line@疾管家」聊天機器人找今年公費流感訊息，卻發現詢問疾管家流感疫苗事宜，疾管家資訊還留在去年十一月才開打。圖／截至Line@疾管家

流感疫苗

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