今年「米王」雙冠出爐！他傳承父親、他把米當孩子顧

農委會農糧署舉辦「台灣稻米達人冠軍賽」，今年有55個農會、759位農民參賽，歷經鄉鎮賽、全國賽第一階段評審，今天進行官能品評，由屏東縣崁頂鄉農民顏仙水奪得台灣好米組冠軍，台東縣池上鄉農民官聲燐拿下台灣有機米組冠軍，榮登本年度米王寶座。

顏仙水從父親手中接下務農的工作，雖然種田是靠天吃飯，過程也很辛苦，因了解土壤與水質對稻米的重要，掌握到灑肥的時間點，就能種出好吃的米。

官聲燐秉持「盡人事聽天命」的態度，把稻子當孩子一樣呵護，看到自己的努力有所收穫，覺得十分幸福，雖然他在今年六月收割期間出了車禍導致右腳截肢，但仍排除萬難參加頒獎典禮，最終如願奪下有機米組冠軍，官聲燐表示，雖然他現在行動不便，但未來還是會持續為稻米產業貢獻心力。

農糧署84年開始輔導農會辦理鄉鎮級稻米品質競賽，至93年開始舉辦全國性的稻米品質競賽，迄今20餘年。近年賽事歷經調整，參賽門檻也提升，「台灣好米組」稻穀需取得農產品生產追溯條碼、產銷履歷、有機轉型期驗證，或經友善環境耕作推廣團體審認通過；「台灣有機米組」稻穀需取得有機驗證，引導農民建立溯源管理機制。

去年稻米達人冠軍賽，台灣有機米組的冠軍池上鄉農民謝美國，得獎後遠赴日本參加「米．食味分析鑑定競賽」，獲得海外參賽組第1名，之後與日本36個都道府縣的優質米比拚，更拿下金賞獎。

今年天氣炎熱，氣溫比往年更高、降雨量也較少，稻米白粉質含量普遍較高，栽培環境嚴峻。今年得獎的農民，更要從近800位的競爭對手中脫穎而出。歷經選拔跟評鑑，台灣好米組除冠軍顏仙水，亞軍為高雄市美濃區農民巫璋貴，季軍為高雄市大寮區農民吳俊賢。

台灣有機米組部分，除冠軍官聲燐、亞軍為台東縣池上鄉農民曾鵬璋，季軍為花蓮縣富里鄉農民簡明志。