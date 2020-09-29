彰化秀傳中醫部搬新家 新添設備還開多元特色門診

彰化秀傳醫院中醫部今天搬遷到門診大樓一樓停車場旁新址，候診空間更為寬敞明亮。彰化秀傳中醫部主任呂友文表示，新的中醫部更添置先進設備，包括中西醫結合癌症治療的溫熱療法、養生抗老化的靜脈雷射及無痛雷射針灸等多元的特色門診，提供更高品質的醫療服務。

中醫部新址今天由院長楊基滐等人主持揭牌啟用儀式，現場並為參與來賓和民眾做骨質密度檢測，並搭配良導絡的經絡能量測量，為骨質健康做診斷，現場還有中醫師調配的藥膳分享。

呂友文介紹中醫部的「溫熱療法」，即是藉由體溫的提升，刺激身體的熱反應，除了提升免疫細胞的活動力，更可藉此降低放療、化療的劑量，減輕副作用，輔助癌症治療的療效，提高患者生活品質，延長患者的生命。

另一個特色門診是「低能量靜脈雷射療法」，呂友文說，是將低能量雷射光纖針經由手臂靜脈置入，光纖針裡雷射光會隨著靜脈血進入體內，加速血液循環，照射1小時可讓體內循環7~8次，可以降低血液濃度，幫助排除血中毒素，修復血管壁促進血液循環，舒緩疼痛，促進傷口癒合，增強免疫的作用。

最近中醫使用含重金屬的禁藥風波，造成民眾用藥安全的疑慮，呂友文說，彰化秀傳中醫部根據病患的症狀研製數種外用藥膏，如青黛膏、三黃膏等，均由醫師親自製作提供給就診的民眾，在一些疾病的內服結合外敷治療上更能達到療效。