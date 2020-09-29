快訊

東北風增強！北部東半部30日轉溼涼 賞月要碰運氣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／中秋節逾55萬人訂高鐵票 台中員工休息充電站首曝光

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
高鐵在台中站打造全新員工休息空間「中區運轉中心」今天首度曝光，圖為最受歡迎的休息區按摩椅。記者趙容萱／攝影
高鐵在台中站打造全新員工休息空間「中區運轉中心」今天首度曝光，圖為最受歡迎的休息區按摩椅。記者趙容萱／攝影

高鐵為迎接中秋、國慶雙周疏運，今天搭配防疫新生活，較平日投入逾2成的人力。高鐵公司說，截至今天上午11時，高鐵中秋疏運約55萬1千人完成訂票，會視情況加開全車自由座。高鐵在台中站打造全新員工休息空間「中區運轉中心」，讓高鐵駕駛、列車長和服勤員充電、休息，今天首度對外曝光。

高鐵公司指出，高鐵中秋疏運期間從明天到10月5日共6天，加開196班次列車（南下93班、北上103班），提供1065班次列車的旅運服務。國慶疏運期間從10月8日到12日共5天，加開108班次列車（南下55班、北上53班），共提供831班次列車的旅運服務。

中區轉運課長許永達說，高鐵中秋疏運預售狀況，以明晚南下車次、10月1日早上南下車次，10月4日收假日北上車次熱銷，約有逾7成滿。

許永達指出，高鐵台中站有177名員工，中秋、國慶雙周疏運期間，配合防疫新生活，較日平投入逾二成的人力，高鐵在台中站中區運轉大樓的二、三樓，打造全新「中區運轉中心」。

許永達說，中區運轉中心占地330坪，有近50坪的用餐區；休息室分男女區域，各有5張獨立躺椅；休息區有4張大沙發及2張按摩椅；活動室配置跑步機及室內健身車等健身器材及音響、電視等娛樂設備，另有8間飯店式管理的備勤室，供颱風、災害應變進駐使用。

高鐵在台中站打造全新員工休息空間「中區運轉中心」今天首度曝光，圖為休息區有4張大沙發及2張按摩椅。記者趙容萱／攝影
高鐵在台中站打造全新員工休息空間「中區運轉中心」今天首度曝光，圖為休息區有4張大沙發及2張按摩椅。記者趙容萱／攝影
高鐵在台中站打造全新員工休息空間「中區運轉中心」今天首度曝光，圖為用餐區。記者趙容萱／攝影
高鐵在台中站打造全新員工休息空間「中區運轉中心」今天首度曝光，圖為用餐區。記者趙容萱／攝影
高鐵在台中站打造全新員工休息空間「中區運轉中心」今天首度曝光，圖為活動室。記者趙容萱／攝影
高鐵在台中站打造全新員工休息空間「中區運轉中心」今天首度曝光，圖為活動室。記者趙容萱／攝影
高鐵公司說，截至今天上午11時，高鐵中秋疏運約55萬1千人完成訂票，會視情況加開全車自由座。記者趙容萱／攝影
高鐵公司說，截至今天上午11時，高鐵中秋疏運約55萬1千人完成訂票，會視情況加開全車自由座。記者趙容萱／攝影
高鐵在台中站打造全新員工休息空間「中區運轉中心」今天首度曝光，圖為休息室分男女區域，各有5張獨立躺椅。記者趙容萱／攝影
高鐵在台中站打造全新員工休息空間「中區運轉中心」今天首度曝光，圖為休息室分男女區域，各有5張獨立躺椅。記者趙容萱／攝影

高鐵

延伸閱讀

中秋節來廟埕賞月 台南六甲恒安宮舉辦晚會及米食品嘗

安心補助到10月 嘉縣中秋、國慶連假訂房率達9成

中秋連假來臨 嘉縣警將進行景點交通疏導

郭雪芙「面癱」被讚帥 汪東城中秋節不敢吃烤肉

相關新聞

人氣餐廳9家不合格！瓦城原料逾期、壽司郎菌超標

10月連假將至，許多民眾早已提前規劃「請4休11」的長假到觀光熱門景點走走，再選擇當地特色、人氣餐廳飽餐一頓。衛福部食藥...

農地工廠檢舉前三名 彰縣、桃園、台中至今零斷水斷電

工廠管理輔導法今年三月上路，各縣市新增建農地工廠應立即斷水斷電及拆除，地球公民基金會號召全民回報農地違章工廠，半年來檢舉...

影／中秋節逾55萬人訂高鐵票 台中員工休息充電站首曝光

高鐵為迎接中秋、國慶雙周疏運，今天搭配防疫新生活，較平日投入逾2成的人力。高鐵公司說，截至今天上午11時，高鐵中秋疏運約...

10月連假暢遊森林 花蓮池南及富源園區半票優惠

中秋、國慶連假將屆，花蓮好山好水，是遊客必訪的熱門景點，為鼓勵民眾走出戶外大口呼吸新鮮空氣，花蓮林管處從10月1日起至1...

每個熟女心中都有一個小鮮肉？

「啊～好男人都去哪了？」語喬在晤談室裡抱頭哀嘆，剛過42歲生日的她，一改過去隨緣的態度，開始積極嘗試各種擇偶管道，才發現「擇偶市場」的殘酷。

中秋登樓賞月 三代同堂上101觀景台12歲以下免費

台北101觀景台搶三代同堂商機，今（29）日宣布，今年10月1日至12月31日釋出周一至周日全時段優惠，每位13至59歲...

東北風增強！北部東半部30日轉溼涼 賞月要碰運氣

中央氣象局今天表示，今晚到明天因東北風增強，迎風面北部、東半部有局部短暫雨，北台灣稍微轉涼；中秋夜基隆北海岸、東半部可能...

只有1天！台北典藏植物園10月展出逾百種朱槿花

僅展1天！今年適逢朱槿雜交育種200周年，為讓全台各地喜愛朱槿花的花友能夠近距離欣賞，北市公園處將於10月4日於台北典藏...

中秋連假出遊注意！警方今公布交管與替代路線減少塞車

中秋連續假期4天，轄區交通路況複雜的台南市歸仁警分局，下午發布針對轄區各交通要道、旅遊勝地連續假期交通疏導專案勤務與規畫...

另類追鳥24小時 2020台灣國際觀鳥馬拉松受理報名

雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦「2020台灣國際觀鳥馬拉松」大賽，即日起至下月底開放報名中，只要3人即可報名，各隊各憑本...

基隆抽驗中秋食品165件 1豆干殘留殺菌劑下架

基隆市衛生局抽驗中秋節應景食品共165件，其中1件豆干檢出殺菌劑過氧化氫，標準是不得殘留，不符「食品添加物使用範圍及限量...

花蓮安心旅遊補助金額上看5億元 住房率9成以上

中央宣布安心旅遊補助續辦至10月底，花蓮補助款現在已申請了7次，金額4.8億元。縣府表示，現在要申請第8次，若通過核發，...

熱門新聞

台東6小時連7震！氣象局曝原因 竟出現20年首見

台灣東南部海域地震 規模4.4

竹內結子疑產後憂鬱 猶如真實世界的「82年生的金智英」

人氣餐廳9家不合格！瓦城原料逾期、壽司郎菌超標

政院拍板！安心旅遊補助將可實施至10月底

安心旅遊補助獲行政院支持 續辦至10月底

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。