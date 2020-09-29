影／中秋節逾55萬人訂高鐵票 台中員工休息充電站首曝光

高鐵為迎接中秋、國慶雙周疏運，今天搭配防疫新生活，較平日投入逾2成的人力。高鐵公司說，截至今天上午11時，高鐵中秋疏運約55萬1千人完成訂票，會視情況加開全車自由座。高鐵在台中站打造全新員工休息空間「中區運轉中心」，讓高鐵駕駛、列車長和服勤員充電、休息，今天首度對外曝光。

高鐵公司指出，高鐵中秋疏運期間從明天到10月5日共6天，加開196班次列車（南下93班、北上103班），提供1065班次列車的旅運服務。國慶疏運期間從10月8日到12日共5天，加開108班次列車（南下55班、北上53班），共提供831班次列車的旅運服務。

中區轉運課長許永達說，高鐵中秋疏運預售狀況，以明晚南下車次、10月1日早上南下車次，10月4日收假日北上車次熱銷，約有逾7成滿。

許永達指出，高鐵台中站有177名員工，中秋、國慶雙周疏運期間，配合防疫新生活，較日平投入逾二成的人力，高鐵在台中站中區運轉大樓的二、三樓，打造全新「中區運轉中心」。

許永達說，中區運轉中心占地330坪，有近50坪的用餐區；休息室分男女區域，各有5張獨立躺椅；休息區有4張大沙發及2張按摩椅；活動室配置跑步機及室內健身車等健身器材及音響、電視等娛樂設備，另有8間飯店式管理的備勤室，供颱風、災害應變進駐使用。