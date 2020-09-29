只有1天！台北典藏植物園10月展出逾百種朱槿花

僅展1天！今年適逢朱槿雜交育種200周年，為讓全台各地喜愛朱槿花的花友能夠近距離欣賞，北市公園處將於10月4日於台北典藏植物園舉辦首次朱槿花展，提供超過100種別朱槿花參展，由於該花朵壽命短暫，展覽僅展出一天。

公園處指出，朱槿花在全球育種家的努力下，創造出各種花色，除了基本款白、黑、藍、紫、橘、黃、粉、紅等單色品種，還有漸層、斑蚊、線條等色斑變化，甚至一朵花有逾3種顏色以上品種，成為居家美化、城市街景的最佳花木。

由於台灣緯度及氣候適合種植朱槿，春暖秋涼的氣候比熱帶國家更適合雜交培育新品種，目前全球已有22114註冊登錄品種，台灣就佔了1120個品種，約占5％，新品種培育數量排名全球第4。