基隆抽驗中秋食品165件 1豆干殘留殺菌劑下架

基隆市衛生局抽驗中秋節應景食品共165件，其中1件豆干檢出殺菌劑過氧化氫，標準是不得殘留，不符「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，市府已請業者立即下架，並移請供應廠商所在地衛生局處置，其餘164件均與規定相符。

衛生局表示，過氧化氫俗稱雙氧水，具有殺菌、防腐及漂白作用。我國規定過氧化氫可使用於食品（麵粉及其製品除外）作為殺菌用，但在最終產品中不得殘留；業者為防止產品於室溫久置色澤變暗，影響產品外觀及消費者購買意願，有的會使用過氧化氫以達到改善食品外觀顏色的目的。

衛生局說，若是製造時添加過量、原料加熱時間不足或煮熟後才浸泡過氧化氫，常會使食品中殘留過氧化氫。業者製作之產品若不符「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，依食品安全衛生管理法第18條及第47條第9款規定，可處製造業者或責任廠商新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

衛生局到烘焙糕餅店、烘焙材料行、連鎖超市等地抽驗雞蛋及其製品15件(檢驗動物用藥、重金屬、衛生標準) 、糕餅及其餡料55件(檢驗防腐劑、甜味劑、著色劑)、麵粉2件(檢驗真菌毒素)。

另至生鮮賣場、傳統市場、蔬果行、燒烤店、連鎖超市等地抽驗烤肉用食材，禽畜水產品及其加工品(如雞肉、香腸、甜不辣、米血糕等) 29件（檢驗動物用藥、防腐劑、保色劑、殺菌劑、甜味劑）、豆製品19件(檢驗防腐劑、著色劑、殺菌劑)、醬料23件（檢驗防腐劑、甜味劑、著色劑）、蔬果製品16件(檢驗農藥殘留) 、吐司6件(檢驗防腐劑、甜味劑)。