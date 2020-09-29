花蓮安心旅遊補助金額上看5億元 住房率9成以上

中央宣布安心旅遊補助續辦至10月底，花蓮補助款現在已申請了7次，金額4.8億元。縣府表示，現在要申請第8次，若通過核發，金額上看5.2億元，顯示遊客申請補助相當踴躍。接下來的中秋及國慶連假各大飯店、民宿住房率都9成以上，火車票也一位難求；另花蓮新闢3條市區客運路線，遊客可多加利用。

縣府觀光處代理處長張志翔表示，由於安心旅遊補助經費有短缺情形，自從申請5次、每次都8千萬元後，第6次申請核下來只有4千萬元，後來收到觀光局的通知，接下來每次最多只能申請4千萬元，依照規定執行到8成後，可向中央申請經費，目前已準備申請第8次。

張志翔強調，儘管一次只有4千萬元，仍不影響民眾的權益，等於申請頻率變快，不會影響補助額度，目前連假申請都很踴躍，且行政院長蘇貞昌已承諾會補助到十月底，甚至研議延到11月的可能性，相信花蓮觀光市場依然興盛。

縣府指出，新闢3條市區客運路線已上路，呼籲遊客可多加利用大眾交通工具，只要抵達花蓮火車站，即可選擇公車前往東大門夜市或各大飯店；若遊客搭乘北花國道客運，抵達花蓮後，只要在6小時內轉乘市區客運，享一段票或基本里程免費，等於免費直達飯店。