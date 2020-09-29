10月連假暢遊森林 花蓮池南及富源園區半票優惠

中秋、國慶連假將屆，花蓮好山好水，是遊客必訪的熱門景點，為鼓勵民眾走出戶外大口呼吸新鮮空氣，花蓮林管處從10月1日起至11日，提供遊客進入池南及富源國家森林遊樂區的半票優惠。

池南森林遊樂區位於壽豐鄉池南村，就在鯉魚潭畔，曾是花蓮林管處池南工作站，在1986年停止伐木事業後，仍保有豐富的林業文化資產，並設立一座林業陳列館，戶外展示蒸汽集材機、柴油集材機及流籠等設備，園區內有多條健行步道，生態也很豐富自然。目前在林業陳列館2樓有月桃展，展至12月31日，臉書打卡還可獲贈小禮物，限量300份送完為止。

位於瑞穗鄉富源村的富源森林遊樂區，有廣達70公頃的樟樹造林地，也是很不錯的森林浴場，區內還有登山步道，沿途設有涼亭、吊橋、觀景台及活動設施，兩園區都很適合連假親子出遊。

花蓮林管處表示，為鼓勵民眾多親近森林，從10月1日至11日，兩個園區入園只要半票優惠；池南森林遊樂區全票平日40元、假日50元，半票不分平假日都是25元，富源森林遊樂區全票150元、半票75元，兩地都收取停車費。