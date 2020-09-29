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10月連假暢遊森林 花蓮池南及富源園區半票優惠

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮富源森林遊樂區，10月1日至11日入園有半票優惠。記者王燕華／翻攝
花蓮富源森林遊樂區，10月1日至11日入園有半票優惠。記者王燕華／翻攝

中秋、國慶連假將屆，花蓮好山好水，是遊客必訪的熱門景點，為鼓勵民眾走出戶外大口呼吸新鮮空氣，花蓮林管處從10月1日起至11日，提供遊客進入池南及富源國家森林遊樂區的半票優惠。

池南森林遊樂區位於壽豐鄉池南村，就在鯉魚潭畔，曾是花蓮林管處池南工作站，在1986年停止伐木事業後，仍保有豐富的林業文化資產，並設立一座林業陳列館，戶外展示蒸汽集材機、柴油集材機及流籠等設備，園區內有多條健行步道，生態也很豐富自然。目前在林業陳列館2樓有月桃展，展至12月31日，臉書打卡還可獲贈小禮物，限量300份送完為止。

位於瑞穗鄉富源村的富源森林遊樂區，有廣達70公頃的樟樹造林地，也是很不錯的森林浴場，區內還有登山步道，沿途設有涼亭、吊橋、觀景台及活動設施，兩園區都很適合連假親子出遊。

花蓮林管處表示，為鼓勵民眾多親近森林，從10月1日至11日，兩個園區入園只要半票優惠；池南森林遊樂區全票平日40元、假日50元，半票不分平假日都是25元，富源森林遊樂區全票150元、半票75元，兩地都收取停車費。

此外，林管處管轄的瑞穗生態教育館、大富大富平地森林園區、林田山林業文化園區，目前都不收費，在瑞穗生態教育館有「淺山妖怪傳說」特展、大農大富平地森林園區推出國內首度「平地森林情境裝置展」，林田山林業文化園區場長館10月4日起至明年3月1日止，推出「璞石森情雙個展」，都歡迎民眾入園欣賞。

花蓮林田山林業文化園區有豐富的林業文物，是連假出遊好去處。圖／花蓮林管處提供
花蓮林田山林業文化園區有豐富的林業文物，是連假出遊好去處。圖／花蓮林管處提供

森林遊樂區 連假 登山步道 觀光景點

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