中秋連假湧車潮 警政署提醒4重點避塞車

中秋連假將至，警政署今天表示，為因應連假大量車潮湧上國道，已提前規劃相關交通勤務因應，並提醒民眾掌握「利用免收費及高乘載時段」等4重點，避開塞車路段及維護行車安全。

警政署今天發布新聞稿表示，10月1至4日為中秋節連續假期，預估將有大量車潮湧上國道，警政署及各警察機關透過期前規劃各項勤務作為，以加強交通疏導及防制交通事故。

警政署提醒，民眾可掌握4項重點，以利避開塞車路段及維護行車安全。

首先，多搭乘大眾運輸往返觀光景點。警政署說，連假期間，交通部為鼓勵民眾搭乘大眾交通工具，推出14家客運業者提供89條重點疏運路線平均85折票價及45條「台灣好行」路線，持電子票證乘車享半價等優惠。

警政署提到，若欲前往宜蘭的民眾，因國5北上機動實施宜蘭至頭城路段開放大客車通行路肩及主線儀控措施，預估比自行開車節省約30分鐘以上車程，可享便利、省時、省錢等好康。

其次，利用免收費及高乘載時段。連假期間10月1至3日凌晨零時至清晨5時、4日凌晨零時至上午10時，國道全線雙向暫停收費，民眾除可利用此交通離峰時段外，3人以上車輛也可趁高乘載實施1至2小時後再上路更不塞。

第三，掌握交通管制資訊、善用警廣與1968查詢路況。警政署說，交通部為避免塞車，這次連假祭出多項疏運措施，包括國五匝道封閉、高乘載管制時間提前1小時等，提醒用路人於出門前可查詢高速公路1968APP了解交通管制措施及塞車路段等資訊，並隨時收聽警廣掌握即時路況，以避開車潮。

最後，兒童坐上安全椅，平安快樂回到家。警政署表示，交通部今年修正「小型車附載幼童安全乘坐實施及宣導辦法」已於9月1日上路，規定2歲以下幼童搭乘小客車時需乘坐後向式安全座椅，以避免發生事故時因「甩鞭效應」造成幼童頸部受傷，提醒民眾出門前要檢查安全座椅是否有正確安裝，以守護孩子乘車安全。