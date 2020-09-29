台灣孕婦缺維生素D 六成日曬不足、八成攝取不夠

每天出門上班前都擦好防曬，中午外出覓食時撐起洋傘，再走出辦公室時已是晚上。這是許多上班族女性一天的寫照，但這樣生活方式，卻也讓許多女性面臨營養不均的危機。國民健康署最新調查結果顯示，高達三到四成育齡及懷孕婦女缺乏維生素D，營養專家提醒，維生素D是身體可自行合成的，所以陽光曬夠是第一優先，曬不夠才需要靠飲食來補。

國民健康署2016到2019年度的「國民營養健康狀況變遷調查」結果顯示，我國15至49歲育齡婦女缺法維生素D的比率為37.8%，2017到2019年「懷孕婦女營養狀況追蹤調查」則發現，20歲以上懷孕婦女維生素D缺乏比率為30.3%。從日照時間及飲食攝取量看，高達六成孕婦日照時間不足，也有高達七成五到八成的孕婦飲食攝取維生素D未達建議攝取量。

輔仁大學營養科學系副教授駱菲莉表示，維生素D在營養學上屬於「條件式的必須維生素」，是身體可製造的，如果日曬時間充足，就不需要從飲食攝取。皮膚曬了太陽以後，身體會利用體內的膽固醇，透過肝臟和腎臟合作，把維生素D做出來，自己合成的維生素D能夠被身體完全利用，不會像飲食一樣有吸收率的問題。

駱菲莉表示，維生素D就像是一種荷爾蒙，可以調節血鈣濃度，透過幫助鈣質從骨骼中釋放、促進腸道內鈣質的吸收，達到幫助血鈣濃度穩定的目的，避免抽蓄等神經肌肉問題。除非人很長一段時間完全不曬太陽，就需要從飲食攝取維生素D，因此才衍生出每天十微克這樣的建議量，很多國家設定的維生素D每日攝取建議量都不高，就是因為他是一種日曬為主要來源的維生素。

國健署建議，每天上午10時以前或下午2時以後，陽光充足但紫外線非最強烈，可以不擦防曬，曬太陽10到20分鐘，身體就能合成足量的維生素D。如果多雲或陰天，時間可以稍微再延長一些。飲食方面可以適量補充魚類、雞蛋及強化維生素D之乳製品，不過駱菲莉提醒，乳製品有些有特別添加維生素D，有些沒有，購買時應閱讀營養標示。