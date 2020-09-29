她45歲確診早期乳癌怕復發喪命 醫師面前失控崩潰大哭

45歲的陳媽媽幾年前被診斷罹患早期HER2陽性乳癌，術後即使採標準療程輔助治療，仍非常害怕復發，活在不安與焦慮感之中，導致內分泌失調，擔心如果有一天疾病再臨失去生命，無法陪伴就讀國中的女兒，種種的心理壓力，讓她幾度失控在醫護人員面前崩潰大哭。

中國醫藥大學附設醫院乳房醫學中心主任劉良智是陳媽媽的主治醫師，他說，標準療程結束後兩年內，陳女士的復發夢魘果然又回來了，可怕的癌細胞並沒有放過她；過去診間常可看到像陳媽媽這樣的案例，因為活在復發恐懼，睡不好壓力大，反而更容易造成復發風險。

雖早期乳癌五年存活率已高達95%，但台灣乳房醫學會理事長曾令民指出，乳癌依據不同類型，可選擇不同的治療方式，其中HER2陽性乳癌，約占台灣整體乳癌人數約2成至2成5左右，因惡性度較高，癌細胞生長速度較快，擴散和復發的機會相比起其他乳癌類型也較高。

據研究顯示，HER2陽性早期乳癌、淋巴結陽性病患因癌細胞進入循環系統，即使術後接受化療、單標靶藥物健保標準治療，疾病復發風險偏高，甚至可能面臨10年疾病復發風險高達3成，現有的藥物無法有效預防癌症腦轉移，且仍有許多副作用是病患無法接受的。

針對HER2陽性乳癌治療指引建議，術後使用抗HER2標靶藥一年，為國際公認的標準療程，也有雙標靶加化療或是抗體化學藥物複合體可為病患治療選擇。然而，在手術後相較使用化療及單標靶輔助治療後，部分屬於高復發的危險族群，卻已經沒有其他的治療方法可以接續使用。

曾令民表示，今年8月在「早期HER2陽性乳癌」有新一代小分子藥物通過適應症，加強術後輔助治療，輔助治療的效果更顯著，國外研究證實，可再降低約三成的疾病復發率，且因為分子小可突破血腦屏障，即使未來不幸復發，癌細移轉至腦部風險也較低。

曾令民說，新一代小分子藥物主要副作用是拉肚子，可透過提前給予易致腹瀉藥物解決，但目前尚未納入健保，一年療程恐就需自費上百萬元，HER2陰性及淋巴未轉移乳癌患者目前無實證有顯著效果，不建議服用，另外目前適應症中尚未包含晚期患者。