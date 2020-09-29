減糖、少鈉、低碘 「桑香鬆」取代肉鬆拌飯入壽司

蠶寶寶吃的桑葉變成「桑香鬆」，農委會苗栗農業改良場開發桑葉機能產品，今天首度發表將桑葉應用於食品調料的新技術，「桑香鬆」可加入壽司、沙拉或米飯，減糖、少鈉及低碘，沒有任何人工添加物。

苗栗場長呂秀英表示，桑葉包含蛋白質、多種胺基酸、多酚化合物、類黃酮及可溶性醣類等機能性成分，現代人因生活習慣及飲食，甲狀腺機能亢進、三高及心血管疾病等代謝症候群患者日漸增加，因此開發富含機能性的「桑葉鬆」，取代市售香鬆產品添加的含碘海苔。

桑香鬆除了直接拌入米飯或麵食外，還可加入壽司、沙拉、涼拌等。桑香鬆的製作技術是在採摘新鮮桑葉後，需以瞬間殺菁的方式，保留桑葉原味與香氣，再透過中低溫烘烤，呈現海苔酥脆口感。並經由多次配方組合，調和出少糖、減鈉且低碘的成品。