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北捷打造旅遊平台 邀請AKB48 Team TP擔任代言大使
台北捷運首度與知名旅遊品牌KKday聯手，打造Metro Holiday × KKday專屬旅遊平台，即日起在「台北捷運GO」APP提供捷運沿線吃喝玩樂行程，並邀請AKB48 Team TP擔任代言大使，鼓勵民眾搭乘北捷輕旅行。
北捷指出，台北捷運路網貫穿大台北地區，沿線有許多知名、私房景點，此次與KKday合作推出全新Metro Holiday單元，嚴選4大旅遊主題，包含捷運客製懶人包一日遊行程、捷運各線單品體驗行程、北捷自有旅遊商品、精選KKday大台北熱門商品等
獨家優惠部分，民眾只要在「台北捷運GO」APP點選捷客遊（KKday），連結至專屬平台購買團體旅遊行程，即可享有5人成行1人有機會獲得3500點KK points（價值500元），10人以上成行有機會1人免費。
另位，「台北捷運GO」APP會員，即日起至10月4日止，前往旅遊平台參加抽獎，既有機會獲得價值1499元北投會館捷客背包任我行雙人套票，可參加捷運列車手作課程、台北捷運24小時票2張、北投會館住宿一晚；每月還會加碼推出限量95折優惠券，可折抵平台各項旅遊行程商品。
北捷表示，台北捷運平均每日超過200萬人次運載量，顯示捷運已為大台北地區最重要的交通運輸工作，為更深入民眾日常，除了推出「捷客鮮」線上訂購、車站取餐服務，更進一步與旅遊業結盟，未來將視成效評估擴大合作對象，讓捷運成為民眾不可缺的生活品牌之一。
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