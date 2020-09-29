快訊

2022藍白合作？ 柯文哲說要請蔣萬安吃飯

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北捷打造旅遊平台 邀請AKB48 Team TP擔任代言大使

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北捷與KKday合作打造旅遊平台，並邀請AKB48 Team TP擔任代言大使。圖／北捷公司提供
北捷與KKday合作打造旅遊平台，並邀請AKB48 Team TP擔任代言大使。圖／北捷公司提供

台北捷運首度與知名旅遊品牌KKday聯手，打造Metro Holiday ×　KKday專屬旅遊平台，即日起在「台北捷運GO」APP提供捷運沿線吃喝玩樂行程，並邀請AKB48 Team TP擔任代言大使，鼓勵民眾搭乘北捷輕旅行。

北捷指出，台北捷運路網貫穿大台北地區，沿線有許多知名、私房景點，此次與KKday合作推出全新Metro Holiday單元，嚴選4大旅遊主題，包含捷運客製懶人包一日遊行程、捷運各線單品體驗行程、北捷自有旅遊商品、精選KKday大台北熱門商品等

獨家優惠部分，民眾只要在「台北捷運GO」APP點選捷客遊（KKday），連結至專屬平台購買團體旅遊行程，即可享有5人成行1人有機會獲得3500點KK points（價值500元），10人以上成行有機會1人免費。

另位，「台北捷運GO」APP會員，即日起至10月4日止，前往旅遊平台參加抽獎，既有機會獲得價值1499元北投會館捷客背包任我行雙人套票，可參加捷運列車手作課程、台北捷運24小時票2張、北投會館住宿一晚；每月還會加碼推出限量95折優惠券，可折抵平台各項旅遊行程商品。

北捷表示，台北捷運平均每日超過200萬人次運載量，顯示捷運已為大台北地區最重要的交通運輸工作，為更深入民眾日常，除了推出「捷客鮮」線上訂購、車站取餐服務，更進一步與旅遊業結盟，未來將視成效評估擴大合作對象，讓捷運成為民眾不可缺的生活品牌之一。

台北捷運公司首度與知名旅遊業者KKday合作，打造旅遊平台鼓勵民眾搭捷運輕旅行。圖／北捷公司提供
台北捷運公司首度與知名旅遊業者KKday合作，打造旅遊平台鼓勵民眾搭捷運輕旅行。圖／北捷公司提供
北捷與KKday合作打造旅遊平台，並邀請AKB48 Team TP擔任代言大使。圖／北捷公司提供
北捷與KKday合作打造旅遊平台，並邀請AKB48 Team TP擔任代言大使。圖／北捷公司提供
北捷與KKday合作打造旅遊平台，並邀請AKB48 Team TP擔任代言大使。圖／北捷公司提供
北捷與KKday合作打造旅遊平台，並邀請AKB48 Team TP擔任代言大使。圖／北捷公司提供

捷運 北捷 AKB48

延伸閱讀

北捷環狀線北環南環段啟動 30日辦招商說明會

北捷環狀線北環段及南環段工程將招標 30日辦說明會

營運路段振動 北捷：不影響行車安全

孫大千酸蕭美琴：沒與美國建交 叫再久也不會變真大使

相關新聞

人氣餐廳9家不合格！瓦城原料逾期、壽司郎菌超標

10月連假將至，許多民眾早已提前規劃「請4休11」的長假到觀光熱門景點走走，再選擇當地特色、人氣餐廳飽餐一頓。衛福部食藥...

農地工廠檢舉前三名 彰縣、桃園、台中至今零斷水斷電

工廠管理輔導法今年三月上路，各縣市新增建農地工廠應立即斷水斷電及拆除，地球公民基金會號召全民回報農地違章工廠，半年來檢舉...

每個熟女心中都有一個小鮮肉？

「啊～好男人都去哪了？」語喬在晤談室裡抱頭哀嘆，剛過42歲生日的她，一改過去隨緣的態度，開始積極嘗試各種擇偶管道，才發現「擇偶市場」的殘酷。

中秋登樓賞月 三代同堂上101觀景台12歲以下免費

台北101觀景台搶三代同堂商機，今（29）日宣布，今年10月1日至12月31日釋出周一至周日全時段優惠，每位13至59歲...

兒出生後罹患小耳症 母自責觸犯懷孕禁忌抑鬱倒下

「醫師，這個孩子沒有耳朵怎麼辦？」剛滿十個月大的翔翔，出生才被發現患有小耳症，翔翔的爸爸還沒抱到剛出生的孩子，就看著醫師...

台灣孕婦缺維生素D 六成日曬不足、八成攝取不夠

每天出門上班前都擦好防曬，中午外出覓食時撐起洋傘，再走出辦公室時已是晚上。這是許多上班族女性一天的寫照，但這樣生活方式，...

她45歲確診早期乳癌怕復發喪命 醫師面前失控崩潰大哭

45歲的陳媽媽幾年前被診斷罹患早期HER2陽性乳癌，術後即使採標準療程輔助治療，仍非常害怕復發，活在不安與焦慮感之中，導...

減糖、少鈉、低碘 「桑香鬆」取代肉鬆拌飯入壽司

蠶寶寶吃的桑葉變成「桑香鬆」，農委會苗栗農業改良場開發桑葉機能產品，今天首度發表將桑葉應用於食品調料的新技術，「桑香鬆」...

北捷打造旅遊平台 邀請AKB48 Team TP擔任代言大使

台北捷運首度與知名旅遊品牌KKday聯手，打造Metro Holiday ×　KKday專屬旅遊平台，即日起在「台北捷運...

臭上「必比登」！國民小吃臭豆腐也能吃得很科學

臭豆腐風味形成關鍵，在於發酵「臭滷水」中的微生物菌叢。過去傳統臭滷水製法，多是以莧菜梗、高麗菜、竹筍、豆腐、帶殼蝦子、食鹽等食材自然菌落發酵，但此製作法不僅隱含食品衛生疑慮，也有品質不穩問題。而在食品科技進展下，目前的臭滷水製作已可以透過分離純化的菌種進行培養製作。

讓美麗珊瑚成為抗癌利器 海生館摘科技部未來科技獎

美麗的珊瑚，未來也是「造福」人類的抗癌利器！國立海洋生物博物館「藥源珊瑚」研究團隊近年從珊瑚萃取出生物活性物質，在動物實...

國內腹瀉疫情上升…不想烙賽變中秋烤肉結尾 記下這些事

近期國內腹瀉疫情上升，中秋節連續假期即將到來，疾病管制署特別提醒，民眾與親友烤肉、聚餐，注意飲食安全，避免生食生飲，應將...

熱門新聞

台東6小時連7震！氣象局曝原因 竟出現20年首見

台灣東南部海域地震 規模4.4

竹內結子疑產後憂鬱 猶如真實世界的「82年生的金智英」

政院拍板！安心旅遊補助將可實施至10月底

安心旅遊補助獲行政院支持 續辦至10月底

地牛睡不穩頻翻身 台東6小時連7震

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。