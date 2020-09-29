快訊

2022藍白合作？ 柯文哲說要請蔣萬安吃飯

聽新聞
test
0:00 / 0:00

人氣餐廳9家不合格！瓦城原料逾期、壽司郎菌超標

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
餐廳情境示意圖。圖／Ingimage
餐廳情境示意圖。圖／Ingimage

10月連假將至，許多民眾早已提前規劃「請4休11」的長假到觀光熱門景點走走，再選擇當地特色、人氣餐廳飽餐一頓。衛福部食藥署近日發布觀光美食餐廳稽查結果，有9家複查後仍不合格，包含台灣壽司郎、小蒙牛、瓦城，甚至網路超高人氣餐廳卡菲努努都在列。

食藥署「地方人氣觀光景點美食餐廳」專案稽查，針對特色老街、文創園區、文青商圈、國家風景區、國家公園或網路社群討論度高、網路評價筆數高的人氣美食餐廳，4月1日起至7月31日共查核164家，結果有9家不合格。稽查項目包含食品良好衛生規範準則（GHP）、食品業者登錄、產品責任保險及食品標示等，並抽驗成品、調味醬類、生鮮蔬果及蝦仁或牡蠣類。

北區管理中心簡任技正陳美娟表示，瓦城泰統竹北光明店、南庄老街的蘇維拉庄園餐廳分別查獲豆腐和雞塊原料逾期，開罰新台幣12萬元和6萬元；位在西門町的台灣壽司郎台北中華路店因松葉蟹鮮蝦沙拉菌數超標，衛生標準不合格，遭罰新台幣3萬元。

另外，我國規定大西洋鱈、大頭鱈、黃線狹鱈等「鱈形目」的魚種才能在菜單上標示「鱈魚」，新竹藝軒私房料理、台中雅園新潮婚宴會館、台南吾亦私私房菜則使用「大比目魚」，標示不實，均遭罰新台幣4萬元。

至於小蒙牛新竹晶品店、千葉火鍋台東尊爵館，以及網路高人氣餐廳竹東的卡菲努努，則分別因為小辣椒、山茼蒿和香菜的農藥殘留不合格，移送農政單位追溯源頭進行續處理。

壽司 食藥署 農藥殘留 食安

延伸閱讀

抽檢中秋節前應景食材 月餅烤肉食材醬料都合格

國內腹瀉疫情上升…不想烙賽變中秋烤肉結尾 記下這些事

八方雲集登錄興櫃 早盤股價飆上250元超越瓦城

醫用手套持續漲價缺貨 醫界籲食藥署協助統籌撥補

相關新聞

人氣餐廳9家不合格！瓦城原料逾期、壽司郎菌超標

10月連假將至，許多民眾早已提前規劃「請4休11」的長假到觀光熱門景點走走，再選擇當地特色、人氣餐廳飽餐一頓。衛福部食藥...

農地工廠檢舉前三名 彰縣、桃園、台中至今零斷水斷電

工廠管理輔導法今年三月上路，各縣市新增建農地工廠應立即斷水斷電及拆除，地球公民基金會號召全民回報農地違章工廠，半年來檢舉...

每個熟女心中都有一個小鮮肉？

「啊～好男人都去哪了？」語喬在晤談室裡抱頭哀嘆，剛過42歲生日的她，一改過去隨緣的態度，開始積極嘗試各種擇偶管道，才發現「擇偶市場」的殘酷。

中秋登樓賞月 三代同堂上101觀景台12歲以下免費

台北101觀景台搶三代同堂商機，今（29）日宣布，今年10月1日至12月31日釋出周一至周日全時段優惠，每位13至59歲...

兒出生後罹患小耳症 母自責觸犯懷孕禁忌抑鬱倒下

「醫師，這個孩子沒有耳朵怎麼辦？」剛滿十個月大的翔翔，出生才被發現患有小耳症，翔翔的爸爸還沒抱到剛出生的孩子，就看著醫師...

台灣孕婦缺維生素D 六成日曬不足、八成攝取不夠

每天出門上班前都擦好防曬，中午外出覓食時撐起洋傘，再走出辦公室時已是晚上。這是許多上班族女性一天的寫照，但這樣生活方式，...

她45歲確診早期乳癌怕復發喪命 醫師面前失控崩潰大哭

45歲的陳媽媽幾年前被診斷罹患早期HER2陽性乳癌，術後即使採標準療程輔助治療，仍非常害怕復發，活在不安與焦慮感之中，導...

減糖、少鈉、低碘 「桑香鬆」取代肉鬆拌飯入壽司

蠶寶寶吃的桑葉變成「桑香鬆」，農委會苗栗農業改良場開發桑葉機能產品，今天首度發表將桑葉應用於食品調料的新技術，「桑香鬆」...

北捷打造旅遊平台 邀請AKB48 Team TP擔任代言大使

台北捷運首度與知名旅遊品牌KKday聯手，打造Metro Holiday ×　KKday專屬旅遊平台，即日起在「台北捷運...

臭上「必比登」！國民小吃臭豆腐也能吃得很科學

臭豆腐風味形成關鍵，在於發酵「臭滷水」中的微生物菌叢。過去傳統臭滷水製法，多是以莧菜梗、高麗菜、竹筍、豆腐、帶殼蝦子、食鹽等食材自然菌落發酵，但此製作法不僅隱含食品衛生疑慮，也有品質不穩問題。而在食品科技進展下，目前的臭滷水製作已可以透過分離純化的菌種進行培養製作。

讓美麗珊瑚成為抗癌利器 海生館摘科技部未來科技獎

美麗的珊瑚，未來也是「造福」人類的抗癌利器！國立海洋生物博物館「藥源珊瑚」研究團隊近年從珊瑚萃取出生物活性物質，在動物實...

國內腹瀉疫情上升…不想烙賽變中秋烤肉結尾 記下這些事

近期國內腹瀉疫情上升，中秋節連續假期即將到來，疾病管制署特別提醒，民眾與親友烤肉、聚餐，注意飲食安全，避免生食生飲，應將...

熱門新聞

台東6小時連7震！氣象局曝原因 竟出現20年首見

台灣東南部海域地震 規模4.4

竹內結子疑產後憂鬱 猶如真實世界的「82年生的金智英」

政院拍板！安心旅遊補助將可實施至10月底

安心旅遊補助獲行政院支持 續辦至10月底

地牛睡不穩頻翻身 台東6小時連7震

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。