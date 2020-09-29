人氣餐廳9家不合格！瓦城原料逾期、壽司郎菌超標

10月連假將至，許多民眾早已提前規劃「請4休11」的長假到觀光熱門景點走走，再選擇當地特色、人氣餐廳飽餐一頓。衛福部食藥署近日發布觀光美食餐廳稽查結果，有9家複查後仍不合格，包含台灣壽司郎、小蒙牛、瓦城，甚至網路超高人氣餐廳卡菲努努都在列。

食藥署「地方人氣觀光景點美食餐廳」專案稽查，針對特色老街、文創園區、文青商圈、國家風景區、國家公園或網路社群討論度高、網路評價筆數高的人氣美食餐廳，4月1日起至7月31日共查核164家，結果有9家不合格。稽查項目包含食品良好衛生規範準則（GHP）、食品業者登錄、產品責任保險及食品標示等，並抽驗成品、調味醬類、生鮮蔬果及蝦仁或牡蠣類。

北區管理中心簡任技正陳美娟表示，瓦城泰統竹北光明店、南庄老街的蘇維拉庄園餐廳分別查獲豆腐和雞塊原料逾期，開罰新台幣12萬元和6萬元；位在西門町的台灣壽司郎台北中華路店因松葉蟹鮮蝦沙拉菌數超標，衛生標準不合格，遭罰新台幣3萬元。

另外，我國規定大西洋鱈、大頭鱈、黃線狹鱈等「鱈形目」的魚種才能在菜單上標示「鱈魚」，新竹藝軒私房料理、台中雅園新潮婚宴會館、台南吾亦私私房菜則使用「大比目魚」，標示不實，均遭罰新台幣4萬元。

至於小蒙牛新竹晶品店、千葉火鍋台東尊爵館，以及網路高人氣餐廳竹東的卡菲努努，則分別因為小辣椒、山茼蒿和香菜的農藥殘留不合格，移送農政單位追溯源頭進行續處理。