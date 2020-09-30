南山人壽活力洋溢講座 號召全民健康新生活

南山人壽「樂活有保障．健康有南山」全台巡迴活力洋溢講座，9月26日來到高雄，邀請型男健身醫師王思恒、瑜珈老師唐幼馨，為現場近200位南山保戶傳遞「熟齡保健」的知識及技巧，精采的演講內容讓大家收獲滿滿。

第3場南山活力洋溢講座開拔南台灣，現場保戶展現滿滿活力。 攝影/胡永齊

南山人壽南部地區副總經理蔡政男表示，新冠病毒這波疫情讓國人更重視健康，民眾紛紛重新檢視醫療保險缺口，像是具有保險保障功能，同時又能透過回饋、鼓勵保戶更健康的「外溢保單」，就是詢問度很高的商品。根據南山人壽和遠見雜誌所做的調查結果指出，54%民眾一年做不到一次健檢，未來可以結合外溢保單，協助民眾更輕鬆做好自主健康管理，檢視自己的健康狀況。南山人壽近期推出業界創新現金回饋商品群外溢保單，保戶每年可依照當年健檢結果，最高可獲得年繳應繳保險費10％的現金回饋，鼓勵健康促進，顧健康又可有現金可拿。

原力復健科診所主治醫師王思恒，也是網路知名的史考特醫師說，身體可以被塑造，只要規律、定期、持續的給身體刺激，像是重量訓練，使體能變強，就能達到「減齡」的效果。他說，肝臟和肌肉是貯存人體葡萄糖的倉庫，肝臟沒辦法經由訓練變大，但肌肉可以，所以要把肌肉這個倉庫練大，吃進去的葡萄糖消化之後，就有地方可以去。

那要怎麼把肌肉練大呢？王思恒醫師推薦，深蹲是「最有價值的運動」，他現場示範由淺入深四種深蹲動作，鼓勵保戶在家搬張椅子就可以有效率的訓練到大肌肉，只要開始做就有得救，不用操之過急，一周兩次，10~20個深蹲算一組，先做1組，再慢慢增加訓練量，維持行動力，人人都有潛力。

瑜珈名師唐幼馨則在現場帶領大家，示範簡單的瑜珈動作。她強調想減齡很容易，只要透過持之以恆的練習，讓身心靈維持在最好的狀態，自然散發出年輕的氣息，就能是愛自己的表現。

南山保戶藍小姐帶著80幾歲的父母一起來，她說，以往辦的講座不論是投資理財、或是心靈主題，她都會來聽，這次的演講很適合長期坐辦公室的上班族，她在現場認真學，打算天天練，希望買的外溢保單能獲得更多的回饋獎勵。

南山人壽未來也將持續邀請保戶，透過活動參與及運用健康管理工具，積極促進健康，延後理賠發生時機，讓保險的意義與功能，從事後理賠走向事前預防，成就健康人生完整保障。