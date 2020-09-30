南山人壽活力洋溢講座 號召全民健康新生活

文 / 張世雅

南山人壽「樂活有保障．健康有南山」全台巡迴活力洋溢講座，9月26日來到高雄，邀請型男健身醫師王思恒、瑜珈老師唐幼馨，為現場近200位南山保戶傳遞「熟齡保健」的知識及技巧，精采的演講內容讓大家收獲滿滿。

第3場南山活力洋溢講座開拔南台灣，現場保戶展現滿滿活力。 攝影/胡永齊
第3場南山活力洋溢講座開拔南台灣，現場保戶展現滿滿活力。 攝影/胡永齊

南山人壽南部地區副總經理蔡政男表示，新冠病毒這波疫情讓國人更重視健康，民眾紛紛重新檢視醫療保險缺口，像是具有保險保障功能，同時又能透過回饋、鼓勵保戶更健康的「外溢保單」，就是詢問度很高的商品。根據南山人壽和遠見雜誌所做的調查結果指出，54%民眾一年做不到一次健檢，未來可以結合外溢保單，協助民眾更輕鬆做好自主健康管理，檢視自己的健康狀況。南山人壽近期推出業界創新現金回饋商品群外溢保單，保戶每年可依照當年健檢結果，最高可獲得年繳應繳保險費10％的現金回饋，鼓勵健康促進，顧健康又可有現金可拿。

原力復健科診所主治醫師王思恒，也是網路知名的史考特醫師說，身體可以被塑造，只要規律、定期、持續的給身體刺激，像是重量訓練，使體能變強，就能達到「減齡」的效果。他說，肝臟和肌肉是貯存人體葡萄糖的倉庫，肝臟沒辦法經由訓練變大，但肌肉可以，所以要把肌肉這個倉庫練大，吃進去的葡萄糖消化之後，就有地方可以去。

那要怎麼把肌肉練大呢？王思恒醫師推薦，深蹲是「最有價值的運動」，他現場示範由淺入深四種深蹲動作，鼓勵保戶在家搬張椅子就可以有效率的訓練到大肌肉，只要開始做就有得救，不用操之過急，一周兩次，10~20個深蹲算一組，先做1組，再慢慢增加訓練量，維持行動力，人人都有潛力。

瑜珈名師唐幼馨則在現場帶領大家，示範簡單的瑜珈動作。她強調想減齡很容易，只要透過持之以恆的練習，讓身心靈維持在最好的狀態，自然散發出年輕的氣息，就能是愛自己的表現。

南山保戶藍小姐帶著80幾歲的父母一起來，她說，以往辦的講座不論是投資理財、或是心靈主題，她都會來聽，這次的演講很適合長期坐辦公室的上班族，她在現場認真學，打算天天練，希望買的外溢保單能獲得更多的回饋獎勵。

南山人壽未來也將持續邀請保戶，透過活動參與及運用健康管理工具，積極促進健康，延後理賠發生時機，讓保險的意義與功能，從事後理賠走向事前預防，成就健康人生完整保障。

相關新聞

女性就業率提升 婦女團體盼政府捨津貼增公托

教育部長潘文忠今天表示，明年起分四年落實蔡英文總統政策，將育兒津貼從每月2500元提升到5000元。婦女新知基金會反對此...

人類染食腦蟲全球僅百例 台灣曾有個案泡湯感染

一名美國男童感染俗稱食腦蟲的福氏內格里蟲殞命，但福氏內格里阿米巴腦膜腦炎並不常見，人類經鼻子吸入含福氏內格里蟲的水而感染...

影／中秋節逾55萬人訂高鐵票 台中員工休息充電站首曝光

高鐵為迎接中秋、國慶雙周疏運，今天搭配防疫新生活，較平日投入逾2成的人力。高鐵公司說，截至今天上午11時，高鐵中秋疏運約...

10月連假暢遊森林 花蓮池南及富源園區半票優惠

中秋、國慶連假將屆，花蓮好山好水，是遊客必訪的熱門景點，為鼓勵民眾走出戶外大口呼吸新鮮空氣，花蓮林管處從10月1日起至1...

人氣餐廳9家不合格！瓦城原料逾期、壽司郎菌超標

10月連假將至，許多民眾早已提前規劃「請4休11」的長假到觀光熱門景點走走，再選擇當地特色、人氣餐廳飽餐一頓。衛福部食藥...

中秋登樓賞月 三代同堂上101觀景台12歲以下免費

台北101觀景台搶三代同堂商機，今（29）日宣布，今年10月1日至12月31日釋出周一至周日全時段優惠，每位13至59歲...

台東規模3.7地震 最大震度4級

根據中央氣象局最新資訊，29日晚間8時47分發生芮氏規模3.7地震，地震深度8.8公里，震央位於台東縣政府南偏西方39....

活到老學到老！「退而不休」終身學習成斜槓老人

台北市教育局推廣樂齡學習，今頒發終身學習獎給80位終身學習達人。今年72歲的鄭文星，20年前自塑膠產業退休，與太太一同參...

流感疫苗開打倒數在即 疾管署緊急更新疾管家資訊

公費流感疫苗將於10月5日開打，距離接種日不到六天，不少民眾想透過「Line@疾管家」聊天機器人找今年公費流感訊息，卻發...

【今日精摘】台東6小時連7震／台日海上擦撞 蘇下令調查

宜蘭漁船「新凌波236號」在釣魚台12浬海域和日本公務船擦撞，但台日對誰撞誰說法不同。行政院長蘇貞昌今表示，已責成相關單位瞭解整個情況，不容漁民合法權利造受侵害，是否要求日本道歉，要了解整個事情後做判斷。

今年「米王」雙冠出爐！他傳承父親、他把米當孩子顧

農委會農糧署舉辦「台灣稻米達人冠軍賽」，今年有55個農會、759位農民參賽，歷經鄉鎮賽、全國賽第一階段評審，今天進行官能...

東北風增強！北部東半部30日轉溼涼 賞月要碰運氣

中央氣象局今天表示，今晚到明天因東北風增強，迎風面北部、東半部有局部短暫雨，北台灣稍微轉涼；中秋夜基隆北海岸、東半部可能...

熱門新聞

台東6小時連7震！氣象局曝原因 竟出現20年首見

人氣餐廳9家不合格！瓦城原料逾期、壽司郎菌超標

竹內結子疑產後憂鬱 猶如真實世界的「82年生的金智英」

台灣東南部海域地震 規模4.4

心理測驗／冰箱還是打火機？測出你會是誰的貴人

「小孩真的不能亂生」網友再度被小S女兒許曦文、許韶恩驚到

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。