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讓美麗珊瑚成為抗癌利器 海生館摘科技部未來科技獎

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東海生館以新抗癌靶點藥源珊瑚種原庫及人工繁養殖技術平台，角逐科技部2020未來科技獎，26日從600多組參賽技術團隊中脫穎而出，在「精準健康關鍵趨勢領域」獲得殊榮。圖／海生館提供
屏東海生館以新抗癌靶點藥源珊瑚種原庫及人工繁養殖技術平台，角逐科技部2020未來科技獎，26日從600多組參賽技術團隊中脫穎而出，在「精準健康關鍵趨勢領域」獲得殊榮。圖／海生館提供

美麗的珊瑚，未來也是「造福」人類的抗癌利器！國立海洋生物博物館「藥源珊瑚」研究團隊近年從珊瑚萃取出生物活性物質，在動物實驗發現有抗發炎活性，且不具細胞毒性無副作用，可針對癌症新藥開發的發掘與探索期，提供更多樣性的標的種類及先導化合物，團隊建立藥源珊瑚種原庫並搭配人工養殖技術穩定來源，榮獲科技部2020未來科技獎。

海生館10多年前打造人工珊瑚養殖場，利於珊瑚天然物研究，研究團隊和中山、東華大學合作，利用分離純化技術萃取珊瑚生物活性物質，在軟珊瑚找到強大的抗發炎活性，另從皮珊瑚分離出具修補傷口的天然化合物，以老鼠做實驗，發現對神經修復、抗發炎和心血管肥大，均有不錯療效，且是無副作用的天然物，但距人體臨床實驗還有段距離，初期運用在美妝品上。

計畫主持人海生館長陳啟祥說，「藥源珊瑚」研究團隊跨領域結合海洋生物學、水產繁養殖、天然物化學、藥理學、藥物分析的學者專家，並有有高雄醫學大學醫師和藥師從臨床與藥學觀點進行適應症開發上的規畫，以「一站式服務」方式，提供發展所需的核心技術與配套技術。

他說，藥源珊瑚技術的科學突破性，在於平台產出的抗癌新藥標的源自海洋，來源不同於以往的陸生植物，標的化學結構也跳脫植物成分及其合成衍生物的框架，在抗癌新藥先導化合物的選擇與開發上，能提供更多樣性的海洋藥物標的種類，藉由人工珊瑚養殖技術穩定來源。

他說，海洋生物因在演化及生態環境的獨特性，它所含的特殊物質，在結構上有相當程度的奇特性，團隊以台灣南部墾丁黑潮海域藥源珊瑚為主軸進行特色化研究與發展，將以專利授權、技術移轉方式與國內外的生技醫藥產業接軌，具國內外市場發展潛力、成長性，符合精準健康生態系的前瞻市場需求。

海生館以新抗癌靶點藥源珊瑚種原庫及人工繁養殖技術平台，角逐科技部2020未來科技獎，26日從600多組參賽技術團隊中脫穎而出，在「精準健康關鍵趨勢領域」中獲得殊榮。

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