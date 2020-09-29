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國內腹瀉疫情上升…不想烙賽變中秋烤肉結尾 記下這些事

聯合報 / 記者陳婕翎/即時報導
近期國內腹瀉疫情上升，中秋節連續假期即將到來，疾病管制署特別提醒，民眾與親友烤肉、聚餐，注意飲食安全，避免生食生飲，應將生熟食分開處理，澈底烤熟或煮熟後再食用。記者陳婕翎／攝影
近期國內腹瀉疫情上升，中秋節連續假期即將到來，疾病管制署特別提醒，民眾與親友烤肉、聚餐，注意飲食安全，避免生食生飲，應將生熟食分開處理，澈底烤熟或煮熟後再食用。記者陳婕翎／攝影

近期國內腹瀉疫情上升，中秋節連續假期即將到來，疾病管制署特別提醒，民眾與親友烤肉、聚餐，注意飲食安全，避免生食生飲，應將生熟食分開處理，澈底烤熟或煮熟後再食用，並落實正確勤洗手、有症狀戴口罩及生病在家休息等，以降低腸道傳染病感染或傳播的風險。

衛福部疾管署疫情中心副主任郭宏偉今在例行疫報中表示，據監測資料顯示，國內上周門急診腹瀉就診累計113361人次，近幾週呈上升趨勢；往年中秋節當週及後一週出現腹瀉就診人次上升。

全國近四周共接獲58起腹瀉群聚通報，高於2018至2019年同期38及37起通報，其中24起檢出陽性，以餐飲旅宿業10起及校園群聚8起為多；檢出病原以諾羅病毒為主共19起。疾管署副署長莊人祥表示，群聚部分可能與準備料理者疏忽有關，但陽性個案數僅比去年多兩件。

疾管署預防醫學辦公室防疫醫師林詠青表示，腹瀉最主要原因是接觸遭污染食物，但也有部分感染原因為接觸感染者。每年國人多以烤肉的方式度過中秋佳節，若食材不新鮮、長時間未以低溫保存，或未澈底煮熟至中心溫度超過70℃再食用，容易引發腹瀉等腸道傳染病。

食用未充分加熱的蛋類，可能會有沙門氏菌感染的風險。另外，由於貝類具有濃縮水中病原物質的特性，若生食受污染水域生產的貝類，容易感染到多種致病原，如諾羅病毒、腸炎弧菌、霍亂弧菌等而造成腹瀉，其中諾羅病毒具有高傳播力，人口密集處易引起大規模感染。

林詠青指出，腸胃炎主要症狀有水瀉和嘔吐，也可能有發燒、胃痛、噁心等症狀，或類流感症狀。患者會因年齡、個人健康狀況、感染的致病菌，及吃了多少被污染的食物量等因素，影響症狀及其嚴重程度，抵抗力特別弱的人症狀會比較嚴重，通常症狀會持續1至10天。

民眾中秋節不論聚餐或烤肉，應確保食材新鮮、生熟食分開處理、避免食用未充分加熱的食材，並以肥皂勤洗手。民眾如有疑似症狀，應避免處理食材，儘速就醫在家休息，注意補充水分、電解質及營養，如需外出者，應佩戴口罩，並做好手部衛生，避免傳染給他人。

林詠青也呼籲，旅宿、餐飲業者應加強環境衛生管理，有症狀的員工應停止處理食物，並於症狀解除至少48小時後再上班，以確保其他員工及顧客健康。

中秋節 烤肉 諾羅病毒

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