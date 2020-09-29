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林佳龍籲中秋連假讓道抱卵陸蟹 墾丁台26線交管看這
每年夏秋之際的月圓之夜，墾丁抱卵陸蟹必須橫越台26線，到海邊釋放蟹卵。為了避免中秋連假車潮過多讓陸蟹慘遭路殺，交通部長林佳龍呼籲用路人持續幫忙，於10月1日到3日配合交通管制，一起保育生態。
林佳龍今在臉書上表示，國人對交通的印象，多半是土建工程。但其實，為了兼顧綠色價值，交通部關注的還包括國道紫斑蝶保護、中部石虎路殺預警系統、墾丁陸蟹產卵保育等，目前也都採取指標性作為，讓道路更有溫度，以後動物在路上將不是被路殺，而是祝福。
林佳龍呼籲，中秋要往墾丁旅遊的朋友，請大家耐心配合交通管制措施，一起守護陸蟹。根據規畫，10月1日到3日晚上6時到8時，台26線墾丁香蕉灣／砂島路段將實施四線道縮減為二線道、封10分鐘通行10分鐘、前導車引導車流減速。
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