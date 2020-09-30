中秋連假出遊返鄉必看！ 高乘載管制提早、國道匝道封閉、公路客運租車優惠總整理

中秋節4天連假即將到來，加上安心旅遊補助實施至十月底，會有一波旅遊潮出籠，交通部預估車流量直逼大年初一，恐創下歷年中秋連假最高紀錄。預估南下交通尖峰落於9月30日下午至10月1日上午、北上落於10月3日下午與10月4日下午。

為免塞車惡夢重演，交通部祭出多項疏運措施，包括國五匝道封閉、高乘載管制時間提前一小時、公路客運優惠、租車優惠等，盼能排解車潮。

今年端午連假前兩天，國5南下方向連續塞車32小時，如今中秋連假在即，交通部嚴陣以待。圖為端午連假首日國5塞車情形。圖／聯合報系資料照片

中秋節當天(10月1日)，國一、國三、國五部分路段高乘載管制（一般小型車含駕駛與乘客須乘載3人以上，才能進入高速公路）時間提前一小時，改為上午6至12時實施：

1. 10月1日，6至12時，國1內湖至頭份(含高架堤頂、環北及機場系統)及國3木柵至香山等路段之各交流道南向入口匝道。

2. 10月1及2日，6至12時，國5南港系統南向入口匝道。

3. 10月3及4日，14至21時，國5蘇澳至頭城之北向入口匝道(結束時間視交通狀況機動調整)。

在省道交通部分，以台9線蘇花公路、南迴公路及台61線西濱快速公路等三條主要幹道將受到返鄉及出遊車潮影響造成壅塞。

公路總局中秋節假期三條主要幹道壅塞時段。圖／交通部公路總局提供

相關疏運措施可至高公局網站或下載「高速公路1968」App、「幸福公路」App查詢，亦可收聽警察廣播電台，公路總局提醒民眾於返鄉及出遊前預先做好行前規劃及行車安全檢查，並請盡量利用離峰時段行駛，以減少交通壅塞，安全抵達目的地。

中秋連續假期國道交通疏導措施一覽表。圖／取自交通部高速公路局網站

1. 國5石碇、坪林等匝道封閉：

一、10月1、2日0至24時，封閉國1平鎮系統南向入口及埔鹽系統南向入口，0至12時封閉國5石碇、坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。

中秋節匝道封閉路段。圖／取自行政院網站

二、10月3、4日0至24時，封閉國1虎尾及埔鹽系統北向入口、國3西濱北向入口。

2. 開放路肩：

一、現有開放路肩措施照常實施。

二、10月1日至10月4日，每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。

三、國５宜蘭至頭城北向路段機動開放路肩，自35.3k至30.0k供大客車行駛至大型車攔查車道終點(29.5K)匯入頭城北向入口。

3. 入口匝道儀控：

一、視高速公路主線交通狀況，採取較嚴格之匝道儀控管制（透過大數據接收電子收費ETC資料，分析壅塞路段交通量來自於各交流道之比例，針對交通量比例較高的交流道實施嚴格匝道儀控，並依照交通量比例調整匝道儀控時制）。

二、另針對重點交流道(國1五股、機場系統、湖口、竹北南向入口，嘉義、永康、雲林系統、西螺、北斗、頭屋北向入口；國3安坑、中和、土城、鶯歌系統南向入口，竹崎、水上系統、古坑系統、竹山、霧峰系統、西濱北向入口)採嚴格匝道儀控管制。

三、針對11個重點路段實施精進式匝道儀控(國1南向楊梅至新竹、苗栗至豐原、彰化系統至埔鹽系統，北向台北至大華系統、三義至頭屋、彰化系統至后里、西螺至埔鹽系統；國3南向土城至大溪、快官至霧峰，北向後龍至西濱、國3雙向及國5南向精進式匝道儀控)。

4. 國5機動實施大客車通行路肩及主線儀控：

假期間視國5北向交通狀況機動開放宜蘭至頭城北向路段路肩供大客車通行並啟動主線儀控。

5. 國三名間交流道中秋、國慶連假不封閉 疏導平面車流：

國道3號名間交流道連接省道台3線，每到連續假期國道以車流量大，都會封閉匝道，引發當地居民反彈，今年中秋節連假高公局將開放名間交流道，讓車輛可以直接上國道，警方採機動管制，一旦國道車流回堵，則引導車流改走台3線，改善交通瓶頸。

6. 西濱快竹南路段 7平交路口封閉管制：

台61線西濱快速公路竹南路段是連假期間重要的交通疏運路段，公路總局為有效紓解台61線北上車潮，部分時段將封閉7個平交路口，以利主線車流紓導，公路總局提醒民眾及駕駛人注意。

預定封閉的7處路口及時段，包括台61線89K+670冷水坑(龍好街11巷)路口、台61線91K+520復興路路口、台61線92K+330中美里路口、台61線92K+900保福路路口、台61線94K+200竹南垃圾場路口、台61線101K+300苗11大山腳路口共6處平交路口在10月3、4日及 10、11日下午1點至晚上11點封閉橫向路口；另外，台61線87K+600崎頂路口3、4日及10、11日晚上8至11點封閉橫向路口。

7. 中秋4天連假遊台中 市警局交通疏運重點：

台中市警局交通大隊因應10月1日至4日連續4天的中秋連假，預估台中市道路將湧入大量返鄉及觀光旅遊車潮，為維持重要道路交通安全及順暢，已規劃相關疏運措施，以國道交流道、鐵公路車站、觀光景點、百貨商圈等周邊道路為主。

8. 雲嘉南多項交通便民措施：

台南市警局自10月1日至10月4日止規畫152處交通崗，並啟動「交通快暢」計畫三步驟：「即時監控、橫向聯繫、立即處置」指揮疏導交通車流。由巡邏員警及義交擔任交通尖兵，如遇交通壅塞，立即通報疏導排除、管制及回報路況。

嘉義市警局交通隊指出，北香湖公園10月1日起要辦光織影舞展，屆時預計有很多車潮，周邊東起文化路、南至興達路、西邊友忠路、北至世賢路，都會預置警力疏導，若各大路口有堵塞情形，會引導車潮行走其他路段，彈性管制；另外下午4點後為展覽重頭戲，會派遣拖吊車到現場，避免有人沿路違停造成交通堵塞。另外四天連假，各市區重要路口、交流道也規畫警力疏導，呼籲民眾多搭乘大眾運輸工具。

雲林縣北港朝天宮、武德宮財神廟預計將會湧進大批朝拜遊客，北港分局對易塞路段加強疏導，此外對新興打卡熱點口湖滯洪池、成龍濕地等風景休憩區，也將加派警力維護交通。

林務局嘉義林區管理處因應到阿里山森林遊樂區車潮，及園區內停車空間有限，於台18線90至95公里處規畫免費接駁車，遊客可將車輛停在路旁停車格，轉搭接駁車前往遊樂園區大門口，縮短等待入園時間。

1. 公路收費措施：

一、單一費率：(即打75折，無每日20公里優惠里程)中秋連假期間採單一費率。

二、路段差別費率：中秋連假期間國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。

三、暫停收費：中秋連假期間每日0至5時國道全線暫停收費，第4天收假日延長時段改為0至10時國道全線暫停收費。

2. 客運、租車優惠：

鼓勵民眾往返東部多使用公共運輸，北花線客運來回只要400元，89條國道客運平均85折，憑票根宜蘭、花蓮租車還享折扣，抵達景點後45條台灣好行持電子票證享半價優惠。

中秋、國慶連假國道客運優惠。圖／公路總局提供