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農試所推無人機、高光譜選鳳梨 助農民產業轉型

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
農委會農業試驗所研發以無人機監測鳳梨影像、高光譜品質選果檢測等成果，可準確辨識鳳梨品質。記者陳玫伶／攝影
農委會農業試驗所研發以無人機監測鳳梨影像、高光譜品質選果檢測等成果，可準確辨識鳳梨品質。記者陳玫伶／攝影

農委會農業試驗所今天上午於嘉義縣民雄鄉打貓果菜生產合作社舉辦「鳳梨產業智能化技術觀摩會」，發表以無人機監測鳳梨影像、高光譜品質選果檢測及鳳梨水選與清潔分級系統等研發成果，預計可減少人力及有效掌握鳳梨外銷品質，提升整體經營效能與國際市場競爭力。

打貓果菜生產合作社理事主席陳映廷表示，以前需靠經驗判斷何時要灑肥料，耗時耗力，且氮肥多寡又與果實品質成正比，但鳳梨葉多刺農夫不易進行巡檢，農試所與合作社進行2年計畫，並與在地農民溝通確實符合需求，高光譜相機可拍攝肉眼不可見的光，即時分析哪裡缺氮肥，農民再做及時改善。

農試所長林學詩表示，無人機結合多光譜分析及邊緣運算技術，10分鐘就可以完成一分地的田間拍攝任務，再透過雲端同時進行影像校正、拼接及分析，取得並監測鳳梨的生長狀況、葉片氮肥含量狀況甚至開花盤點作業等，省時又省力。

農試所表示，國內鳳梨主力栽培品種台農17號，因不同需求分成肉聲果及鼓聲果，肉聲果不耐儲存且質地不適合外銷，選果過程中需剃除，目前以人力聽取敲果反射聲辨別，但隨作業時間延長作業人員易因疲憊影響精準度，目前研發鳳梨水選清潔系統運用果實和水的比重特性，有效區分、掌握品質。

嘉義縣長翁章梁表示，智慧科技農業是未來的趨勢，智慧科技需要青壯農的投入，未來農民人數會愈來愈少，但種植面積相對增加，投資科技農業需要成本，縣府會相對給予補助，讓農業早日走向知識經濟時代。

嘉義大學校長艾群（左五）、農委會農業試驗所長林學詩（左六）、嘉義縣長翁章梁（左七）等人參與「鳳梨產業智能化技術觀摩會」。記者陳玫伶／攝影
嘉義大學校長艾群（左五）、農委會農業試驗所長林學詩（左六）、嘉義縣長翁章梁（左七）等人參與「鳳梨產業智能化技術觀摩會」。記者陳玫伶／攝影
農委會農業試驗所研發以無人機監測鳳梨影像、高光譜品質選果檢測等成果，可準確辨識鳳梨品質。記者陳玫伶／攝影
農委會農業試驗所研發以無人機監測鳳梨影像、高光譜品質選果檢測等成果，可準確辨識鳳梨品質。記者陳玫伶／攝影
農委會農業試驗所今天上午邀農民及相關單位於嘉義縣民雄鄉打貓果菜生產合作社舉辦「鳳梨產業智能化技術觀摩會」。記者陳玫伶／攝影
農委會農業試驗所今天上午邀農民及相關單位於嘉義縣民雄鄉打貓果菜生產合作社舉辦「鳳梨產業智能化技術觀摩會」。記者陳玫伶／攝影
農委會農業試驗所研發鳳梨水選清潔系統運用果實和水的比重特性，有效區分、掌握品質。記者陳玫伶／攝影
農委會農業試驗所研發鳳梨水選清潔系統運用果實和水的比重特性，有效區分、掌握品質。記者陳玫伶／攝影

鳳梨 農民 嘉義

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