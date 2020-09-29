憑票抽電視！國慶晚會入場券索取一空 現場再加碼千張券

「2020民主台灣 自信前行」國慶晚會將於10月9日在基隆港西四碼頭登場，市長林右昌今天率領相關局處首長報告籌備進度，晚會入場券5千張已被民眾索取一空，但晚間8時過後會再提供1到2千張開放給現場民眾憑票入場。除了實名之外還可參與抽獎活動，獎項最大獎分別為頭獎50吋電視。現場並會送國慶晚會主視覺口罩，與上好生醫提供的國旗口罩。

林右昌說，為了帶給參與國慶晚會民眾美好的體驗及深刻印象，基隆市政府特別在現場準備具有特殊意義的紀念品，包括限量紀念加油棒及紀念徽章，以及國慶晚會主視覺口罩，與上好生醫提供的國旗口罩，各6600個，發完為止。

為配合新冠肺炎，當天憑入場券進場民眾，需填妥姓名和電話，除了實名之外還可參與抽獎活動，獎項最大獎分別為頭獎50吋電視一台、二獎氣炸鍋等超過數百個獎項。

交通管制作為，交通處長李綱說，管制時間10月9日自下午4時至晚間10時，管制車輛範圍包括：(1)港西街(中山一路民治平交道口至港西街公車總站)，(2)中山二路36巷以北：黃線開放路邊停車，人行道開放單排機車停放，(3)中山一路海側(基隆車站北站至民治平交道)：停車格取消，呼籲民眾儘量搭乘大眾運輸工具前往會場。

文化局長陳靜萍則表示，現場晚會下午5時30分暖場表演，邀請到國際級演奏團體優人神鼓及基隆之光張正傑帶來震撼的琴鼓演出，及基隆在地崇右影藝科技大學熱鬧活潑的暖場活動表演；更安排小鄧麗君張瀞云與僑生的演出橋段等，在蔡英文總統蒞臨時，基隆港的船隻將配合一起鳴笛，展現基隆在地特色。

晚會也邀請多組重量級卡司及實力唱將，像是玖壹壹、鼓鼓、陳零九、邱鋒澤、滅火器，另特別精心規劃由金曲歌王-荒山亮表演橋段，向寶島歌謠大師、也是出生基隆的葉俊麟大師致敬，挑選大師的經典名曲重新編曲，以搖滾曲風新姿態登場。