農地工廠檢舉前三名 彰縣、桃園、台中至今零斷水斷電

工廠管理輔導法今年三月上路，各縣市新增建農地工廠應立即斷水斷電及拆除，地球公民基金會號召全民回報農地違章工廠，半年來檢舉150件，前三名縣市為彰化縣、桃園市、台中市，但目前僅台中市拆除一間工廠，六處被裁處罰鍰，沒有任何一間被斷水斷電。

地球公民基金會與「g0v.tw零時政府」研發「違章工廠回報系統」( https://about.disfactory.tw/ )，半年來有256人回報，由地球公民基金會發文檢舉150件違章工廠，平均每月回報42件、檢舉25件。

民眾回報案件量前三名分別為彰化縣59件、桃園市48件、台中市43件，還有民眾六個月來回報超過22件違章工廠。地球公民基金會表示，發文檢舉前三名為彰化縣41件、台中市32件、桃園市23件，至今僅台中市協調一間自行拆除，其餘尚未進入斷水斷電與拆除程序，縣市政府的怠惰、不作為將助長廠商持續違法。

地球公民基金會表示，根據經濟部各縣市處分數量資料，台北市、南投縣、屏東縣、花蓮縣的「總執行」家數比起五月資料減少了1至4家不等，其中屏東縣3至6月執行23家，3至8月卻變成19家。新竹市、嘉義市、宜蘭縣在前次公開資料中，都還有「已執行」數字，這三個縣市卻直接消失在新資料當中。

地球公民基金會說，經濟部資料新增各縣市已查處工廠的路段及地段，供民眾協助複查，獨獨彰化縣在「地址欄」空白，根本是藐視中央法令。經濟部應加強人手，調查各縣市填報數字與上月有矛盾情形原因。

地球公民基金會指出，經濟部與各縣市政府若不把握兩年時間，將既有違章工廠申請納管的時間進行查處，將使更多既有違章工廠持續觀望、違法。只有鐵腕措施，才能落實「全面納管」、「即報即拆」的口號。