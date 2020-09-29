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B肝母體垂直感染防疫仍有破口 雲林台大朝零破口邁進

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
B肝母體垂直感染防疫仍有破口，雲林台大引進懷孕B肝治療，朝零破口邁進。記者蔡維斌／攝影
B肝母體垂直感染防疫仍有破口，雲林台大引進懷孕B肝治療，朝零破口邁進。記者蔡維斌／攝影

國疫也是雲林縣病的B型肝炎，多年研究發現約有一半帶原者來自母親垂直感染，儘管生兒全面接種B肝疫苗，但仍有許多高病毒量母親，懷孕期間傳給嬰兒，為進一步防護，台大雲林分院引進母體防護療法，即在懷孕期間就接受藥物治療把關，最近4個案例中，已一例新生兒成功遠離帶原，令人欣悅。

婦幼中心主任徐明洸說，B肝盛行時發現約有一半帶原者就由母體垂直感染，所以新生兒都須接種B肝疫苗，多年下來已把帶原率降至1%，後來又現約這些雖打過疫苗的嬰兒，仍有10.7%為慢性帶原，原因是母親為高病毒量（e抗原陽性）帶原者，

徐明洸表示，為提升全面防護率，健保署對B肝病毒量高的孕婦，於懷孕滿27周後，健保給付使用B肝口服藥物治療 ，為避免產後停藥風險仍再持續服藥4周，以減少垂直傳染。

台大雲林分院目前收治4名符合高病毒量準媽媽，接受「懷孕B肝治療」，第1例的新生兒已滿1歲經追蹤體內HBS表面抗原已呈陰性，第2例仍在追蹤，另兩例仍治療中。

徐明洸說，研究證實，經孕期口服藥物治療，病毒傳染率由10.7%降到1.5%，有效預防母子垂直傳染；目前使用的藥物安全性高，對胎兒影響小，可安心服用。所以呼籲孕婦抽血產檢B肝檢驗若出現s抗原及e抗原雙陽性，最好接受「懷孕B肝治療」及產後追蹤，以確保安全。

「雖是媽媽吃藥卻是治療孩子！」副院長陳健弘強調，「懷孕B肝治療」目的，主要是讓高風險的胎兒，在未出生前提早接受治療，能更有效防堵垂直感染風險。

院長黃瑞仁說，雲林台大婦幼中心最近再延聘總院婦癌專家陳啟豪、許文瑋、邱為則、黃佳萱等4名醫師加入團隊，陣容更堅強，為雲林婦幼健康把關。

B肝母體垂直感染防疫仍有破口，雲林台大引進懷孕B肝治療，朝零破口邁進，並增聘四位婦幼醫師加入團隊，為雲林婦幼健康把關。記者蔡維斌／攝影
B肝母體垂直感染防疫仍有破口，雲林台大引進懷孕B肝治療，朝零破口邁進，並增聘四位婦幼醫師加入團隊，為雲林婦幼健康把關。記者蔡維斌／攝影
B肝母體垂直感染防疫仍有破口，雲林台大引進懷孕B肝治療，朝零破口邁進。記者蔡維斌／攝影
B肝母體垂直感染防疫仍有破口，雲林台大引進懷孕B肝治療，朝零破口邁進。記者蔡維斌／攝影
B肝母體垂直感染防疫仍有破口，雲林台大引進懷孕B肝治療，朝零破口邁進。記者蔡維斌／攝影
B肝母體垂直感染防疫仍有破口，雲林台大引進懷孕B肝治療，朝零破口邁進。記者蔡維斌／攝影

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