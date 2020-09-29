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老翁砍草後右眼突噴血 竟是水蛭咬上眼瞼

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮一名老翁到山區砍草，沒想到一隻1公分長的水蛭入侵眼睛吸血。圖／門諾醫院提供
花蓮一名老翁到山區砍草，沒想到一隻1公分長的水蛭入侵眼睛吸血。圖／門諾醫院提供

花蓮豐濱鄉一名69歲男子日前在山區砍草時，突然右眼感到一陣刺痛，以為是小石頭噴飛打到不以為意，回家後也沒發覺任何異狀；沒想到幾天後，眼睛竟然流血，妻子見狀大驚「好可怕」趕緊就醫，原來是1公分長的水蛭在吸血，連醫師都嚇了一跳，表示從來沒遇過這樣了狀況。

「你的眼睛怎麼在流血？」男子和妻子嚇壞，原擔心是患上特殊眼疾，經眼科醫師檢查發現，竟然是一條約1公分大小的水蛭黏在右上眼瞼，且還在吸血中，醫師趕緊將水蛭夾了出來。

門諾醫院眼科醫師張立羣表示，水蛭無孔不入，因溪邊戲水而導致水蛭跑進鼻腔的案例時有所聞，但因為砍草而跑進眼睛裡吸血的個案還是頭一遭。由於這隻水蛭屬於細長型，且吸血時也不太會有感覺，因此患者眼睛雖有異物感，卻始終沒發現，直到眼睛流血，才驚覺事態嚴重。

張立羣提醒民眾，從事戶外活動時，不論是溪邊、草叢或是山區，都應做好防護措施，像是砍草時應戴護目鏡，除避免被小石頭砸傷眼睛，也可防止昆蟲等入侵；戲水時也應避免接觸到混濁的水源，減少眼睛被感染的機會。

一但發現眼睛有異物感、不舒服，應盡快到眼科尋求專業醫師的診療，不要自行揉眼或是買藥膏塗抹，因為如果真有蟲類在眼睛裡，反而會造成眼部刺激及損傷，盡快就醫才是最好的做法。

花蓮一名老翁因砍草水蛭跑入眼睛吸血，直到眼珠猛流血才發現。門諾醫院提供圖／門諾醫院提供
花蓮一名老翁因砍草水蛭跑入眼睛吸血，直到眼珠猛流血才發現。門諾醫院提供圖／門諾醫院提供

水蛭 醫師 患者

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