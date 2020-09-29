冷凍國產雞保存期限 農委會：推動與進口雞一致到兩年

國內業者要求進口雞肉標示屠宰日期，去年底試辦但成效有限，官方未打算修法，農委會今天表示，將朝國產雞肉、進口雞肉冷凍效期一致性來推動，進口效期普遍長達兩年，最近國內實驗可達到一年半，將繼續努力。

中秋節將至，農委會今天舉辦記者會推廣國產雞。但據農委會資料，國產白肉雞每公斤約50元至60元，有色雞70元至80元，進口白肉雞每公斤只要30元，有明顯價格優勢，我國每年進口白肉雞約21萬公噸，國產白肉雞35萬公噸、有色雞20多萬公噸。

國內養雞業者近年陳情，進口雞肉應標示屠宰日期，否則「冰了多久根本沒人知道」，也不知道重新包裝、改裝多少次，要有屠宰日期才能進一步訂定保存期限。

農委會副主委黃金城表示，標示屠宰日期比較麻煩，因為進口雞肉通常都不是單批進來台灣，各批雞肉屠宰日期可能相差一、兩周，但集中裝載進口，因此很難準確標示屠宰日期。