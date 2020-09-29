影／拒萊豬強進口！主婦聯盟台中上演行動劇發聲

政府明年將開放含萊克多巴胺（萊劑）美豬進口，主婦聯盟環境保護基金會台中分會等公民團體今天在台中舉辦「拒絕萊豬強進口，堅守萊劑零檢出」記者會，現場演出「鐵扇公主大戰瘦肉精豬八戒」行動劇，並高喊「萊克多巴胺，主婦心不安」、「拒絕萊劑豬、堅持零檢出」，為民眾發聲。

主婦聯盟台中分會長許秀嬌說，政府在缺乏足夠的配套措施、未召開公聽會、沒有與公民社會充分對話下，貿然開放萊劑美豬進口，非常不妥當、沒智慧，盼能政府傾聽民意、改弦易轍，好好檢討。改弦易轍不可恥，強行推銷才可恥，盼政府三思再三思，做好社會溝通再談是否萊豬進口。

今天包括主婦聯盟台中分會、主婦聯盟生活消費合作社、大肚山改善空汙協會、南和社區發展協會、台中市食農教育發展協會、灣寶驛站、中台灣農用基地等團體，集結在行政院中部聯合服務中心前，拿「萊劑豬闖關，主婦心不安」、「再會了，豬肉乾」、「再會了香腸」等牌示，為基層民眾發聲。

現場演出「鐵扇公主大戰瘦肉精豬八戒」行動劇，藉由「鐵扇公主」為悍衛「紅孩兒」過敏兒食安，與瘦肉精「豬八戒」對抗，質疑「我們到菜市場買豬肉、貢丸時，能信產地標示嗎？校園午餐拒萊豬能擋多久？」道出對萊豬進口的憂心。

許秀嬌說，主政府宣稱會做好產地標示等管控，政府連口罩國家隊這麼優秀的團隊都有不良廠商因此破功，未來萊豬問題更複雜，誰能保證政府能「做好做滿」管理？