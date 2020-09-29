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她戴隱形眼鏡到海邊玩水 竟造成角膜潰瘍

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
配戴隱形眼鏡應定期預約眼科檢查，讓醫師評估眼睛狀況，提供適當建議。圖／嘉義長庚醫院提供
配戴隱形眼鏡應定期預約眼科檢查，讓醫師評估眼睛狀況，提供適當建議。圖／嘉義長庚醫院提供

嘉義縣陳小姐趁暑假期間到屏東墾丁旅遊，帶了日拋隱形眼鏡就到沙灘玩水，隔天上班卻發現雙眼紅腫刺痛、畏光流淚，到診所就醫發現角膜潰瘍，緊急轉診嘉義長庚醫院眼科治療，醫生吳沛倫表示，所幸陳小姐及時治療，未造成嚴重視力傷害，提醒民眾面對接下來的連假出遊，需遵守正確隱形眼鏡配戴方式。

嘉義長庚醫院表示，隨著電子產品的普遍使用，近視和老花人口逐年增加，配戴隱形眼鏡的人數也急速成長，但隱形眼鏡是需要眼科專業人員處方的醫療物品，且配戴隱形眼鏡的衛生教育也愈來愈重要，但許多錯誤的使用習慣造成眼睛的併發症，如乾眼症、巨大乳頭性結膜炎、藥水過敏灼傷等。

吳沛倫提醒，切勿配戴隱形眼鏡從事泡湯、游泳，或任何會讓水跑進眼睛的活動，配戴時間不宜超過8到10小時，也嚴禁過夜配戴睡覺，需注意清潔、保養及消毒，並使用符合醫療規定的保養液（藥水）搓洗，配戴前再以生理食鹽水沖洗，另外，眼鏡盒和夾子也要記得沖洗並晾乾定期更換。

吳沛倫表示，配戴隱形眼鏡一旦出現任何不適，必須馬上將鏡片取出，並立即就醫，千萬不能輕忽症狀，繼續勉強配戴，因為受傷的眼表面往往就是微生物的溫床，若耽誤治療時機，就有機會發展成嚴重的角膜潰瘍，造成不可逆的視力損傷。

吳沛倫說，配戴隱形眼鏡前應先尋求專業醫療人員諮詢，並依醫師、驗光師及產品商指示，遵守更替和清潔的時間，嚴禁延長配戴，日拋當月拋使用，另隱形眼鏡會因長期配戴而扭曲變形，角膜的弧度和屈光度數也會改變，應定期預約眼科檢查，讓醫師評估眼睛狀況，提供適當建議。

嘉義長庚醫院眼科醫生吳沛倫提醒，佩戴隱形眼鏡應遵守正確配戴方式，避免視力受損，對眼睛造成傷害。圖／嘉義長庚醫院提供
嘉義長庚醫院眼科醫生吳沛倫提醒，佩戴隱形眼鏡應遵守正確配戴方式，避免視力受損，對眼睛造成傷害。圖／嘉義長庚醫院提供

隱形眼鏡 嘉義 視力

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