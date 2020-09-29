南鐵東移案剩兩抗爭戶 交通部前崩潰大哭「怕家沒了」

南鐵東移案爭議延續九年，340戶中僅剩黃家及陳家持續抗爭。兩戶今上午聚集交通部前表達訴求，講到激動處頻頻拭淚，希望交通部鐵道局可以重啟協商，不要強制拆遷。對此，鐵道局表示已有多次協商，並非沒有誠意溝通，涉及鐵路安全部分無法讓步，且黃家已於7月中旬簽下切結書同意兩個月內點交。針對後續是否強制進行拆遷，鐵道局強調，將視實際情況辦理。

「保留原梯」讓居住不中斷是黃家的訴求。黃春香說，過去將三、四樓租給弱勢，自己跟母親則在一、二樓，大家都像一家人，樓梯顯得非常重要。尤其樓上住了生重病租戶，成大醫院安排該住戶去開刀，該住戶遲遲不肯離開，深怕去開刀，回來家就沒有了。且該住戶因為每天看到警察，就是要拆房子，現在常像個神經病一樣非常緊張，很怕家就這樣被拆了。

黃春香還說，現在只要有人出去，鐵道局會說裡面是危樓，還被裝了兩個監視器限制出入，明明法院都還沒判決確定，很不服被這樣對待。她質疑，難道所謂溝通就是來嗆聲，強制拆遷跟黑道沒兩樣？

至於陳家則是訴求「保留原屋」。反南鐵東移全線自救聯合會長、同時是住戶的陳致曉說，極盡所有可能性保住房子的原因只是為了拯救父母，希望政府放過至親。

陳致曉說，父母這八、九年身體每況愈下，父親還因此重度憂物跟失智，半年前母親也都會來抗爭，現在因為壓力變大不敢再來，「迫遷讓很多老人家沒辦法接受事實而快速凋零過世」。

他說自己家是民國60年蓋的，花了三年，在資訊不足的年代，父母從日本蒐集很多關於建築設計相關的雜誌才完成設計，光是樓梯就打掉三次才滿意，另一面牆壁是大理石一片片堆砌，藝術價值讓許多人為之驚訝，是嘔心瀝血之作。希望可以以明挖覆蓋法施工，將客廳與樓梯切割搬離原地，待該路段完工後再行搬回。或是設定土地地上權，再以隧道施工方式完成地下軌道。

陳、黃兩家皆強調，無意阻礙南鐵地下化工程施工，只希望重啟協商，找出折衷方案，不要被強制拆除。鐵道局今接下陳情函，表示聽到訴求後會了解，交給相關單位做仔細研究和說明。

鐵道局總工程司溫代欣接受媒體聯訪時補充，針對黃家希望保留樓梯，因為樓梯在鐵道連續壁的位置上，差不多要完成閉合，連續壁不做是不可能的，會沒辦法開挖，所以樓梯一定要拆。

至於是否能根據地上權，將樓梯拆完以後再做回去，溫代欣說因為明挖覆蓋法覆土深比較淺，在四到八公尺間，頂擺離地表較接近，上方不允許有建築物存在，會影響鐵道安全，不可能保留在鐵道設施正上方。

溫代欣說，會尋求樓梯重新設置回去方法，在土地範圍內新設樓梯，目前已有做過初步研究，認為是可行的，希望黃家可以考慮，也已有跟黃家溝通。兩者差異是，新設樓梯位置跟原來不同，且是旋轉樓梯，拆遷剩下來的房屋仍可使用。

溫代欣強調，一直在協商溝通，希望可以談樓梯方案，還有加固現有房子結構等，7月21已經有溝通，黃家也簽了兩個月協商期，後來反悔，兩個月都沒有進行點交，後續相關做法由第一線工程處同仁視情況辦理。房子六成都在路權範圍線內，拆除後只剩四成房子，如果要保住樓梯，拆除工作沒辦法做，連續壁也沒辦法做，工程就會因此大幅往後延。

至於陳家訴求房屋在原地直接從地下挖隧道，溫代欣說，全國做鐵道沒有做潛盾工法主要原因，是因為101年做過相關技術研究，鐵道要做潛盾，直徑比較大，覆土深度如果不夠，加上火車一直在運行，會造成很多營運上風險，考量安全不會採用，不允許有其他建築物存在