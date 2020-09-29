中秋烤肉別彎腰烤 醫師：免得隔天一覺醒來要就診

中秋節將到，烤肉人多，大甲光田綜合醫院骨科部醫師嚴可倫提醒，每年中秋後總有腰痛不堪而求診的病人，詢問症狀發生總和烤肉有關，有人是烤肉當晚就腰痛，有的是隔天一覺醒來疼痛難耐，原因就在於烤肉姿勢不良造成。

嚴可倫表示，親朋好友齊聚烤肉過節最常見的方式，幾乎都是眾人圍繞著一個烤肉架坐著，市售傳統烤肉架高度通常都非常低，幾乎貼在地上，因為烤肉架高度很低，民眾多坐在小板凳、席地而坐或蹲著，形成一個「膝蓋比髖部(屁股)高」的姿勢，導致身體呈現往前駝背、彎腰的姿勢以維持平衡，此時椎間盤壓力就會爆增。

比起「抬頭挺胸、坐端正」的姿勢，人在「向前彎曲、駝背」時，腰部、椎間盤所承受的壓力會暴增許多，持續同一個姿勢烤肉一整晚，或更糟糕的是用這樣錯誤的姿勢來搬東西，例如烤肉常搭配的一箱啤酒、一大桶汽水或裝滿木炭超重的烤肉架，對腰椎都是嚴重傷害，因此造成烤肉後出現群體腰痛的病人。

嚴可倫說，民眾想要避免烤肉致腰痛上身很簡單，第一是提高烤肉架與椅子的高度。可以用磚頭、空心磚等耐熱的物品將烤肉架墊高，也可以挑選購買「高腳型烤肉架」，把握烤肉架的高度大約和腰同高，當烤肉架的高度提高，就可以選擇更高的椅子，讓坐姿呈現「髖比膝高」的姿勢而減少彎腰，或乾脆選擇站著烤，再把美食拿到正常的餐桌坐著吃，都是比較安全舒適的姿勢。

嚴可倫表示，民眾也可選用近來可在室內使用的電烤盤，在平時用餐的餐桌上烤，既可以避免椅子過低的錯誤坐姿，也可以大幅減少油煙、與木炭不完全燃燒導致的一氧化碳，使用電烤盤與延長線時，要特別留意用電安全。